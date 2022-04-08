“Ми притягнемо Росію та Путіна до відповідальності!”: як світ відреагував на трагедію в Краматорську

Реакція світових політиків на трагедію в Краматорську.

Здавалося, що цинізм та жорстокість російських окупантів вже досягли свого максимуму.

Однак, на жаль, межі їм не має.

Доказом цього стала сьогоднішня трагедія в Краматорську.

Окупанти серед білого дня запустили ракету на залізничний вокзал, де перебували здебільшого жінки та діти, які хотіли евакуюватися.

За даними пресслужби Офісу генпрокурора, на момент влучання снаряду на вокзалі перебувало близько 4000 людей, десятки з яких загинули та сотні отримали поранення.

Такий нелюдський вчинок загарбників не залишився поза увагою світової спільноти, адже про подібні події варто не просто говорити, а кричати якомога гучніше.

Розповідаємо, як іноземні та українські політичні лідери відреагували на трагедію в Краматорську.

Реакція іноземних лідерів на бомбардування вокзалу в Краматорську

Урсула фон дер Ляйєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що принесе особисто співчуття Володимиру Зеленському з приводу трагедії в Краматорську.

— Ракетний удар сьогодні вранці по залізничному вокзалу, який використовується для евакуації мирних людей в Україні, викликає презирство, — написала Урсула на своїй сторінці у Твіттері.

Політична діячка також додала, що всі її думки зараз із сім’ями загиблих.

Слова Урсули — черговий доказ того, що вся Європа на боці України, і ця позитивна для нас риторика не зміниться.

Ліз Трас

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трас вражена жахливими повідомленнями про те, що російська ракета вдарила по мирних жителях на залізничній станції в Краматорську.

— Напад на мирних жителів є воєнним злочином. Ми притягнемо Росію та Путіна до відповідальності, — заявила Трас у своєму дописі на своїй сторінці у Твіттері.

Саме завдяки тиску світової спільноти та міжнародному розголосу ситуації нелюді вдасться покарати за їхнє звірство.

Жозеп Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також не залишив цю страшну подію без свого коментаря.

Він рішуче засудив сьогоднішній невибірковий напад на залізничний вокзал, у результаті якого загинули та отримали поранення десятки людей.

— Це ще одна спроба закрити шляхи порятунку для тих, хто тікає від цієї невиправданої війни та спричиняє людських страждань, — наголосив політик на своїй сторінці у Твіттері.

Російські військові вже не вперше перешкоджають евакуації мирного населення.

Для них безпека та життя цивільних людей — лише спосіб маніпулювання.

Шарль Мішель

Бельгійський державний та політичний діяч, голова Європейської Ради Шарль Мішель також засудив жорстокість РФ та наголосив на важливості відповідних санкцій проти країни-агресора.

— Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, які використовує мирне населення, що евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки. Необхідні дії: більше санкцій проти Росії та більше зброї для України продовжуються з ЄС, — написав Шарль на своїй сторінці у Твіттері.

Політик також заявив, що одразу після трагедії було запроваджено новий 5-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Економічні та політичні обмеження спільно із зусиллями наших мужніх захисників можуть у найближчому майбутньому зупинити наступ окупантів.

Як українські лідери відреагували на трагедію?

Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив своє обурення діями російських окупантів:

— Щоразу ми питаємо — чи є межі російського садизму? І щодня кляті орки пробивають дно, — заявив політик.

За словами Стефанчука, сьогодні невинні діти, жінки та літні люди на вокзалі в Краматорську замість квитка у нове життя отримали перепустку до смерті.

Українці ніколи не пробачать росіянам тих воєнних злочинів, які вони накоїли на нашій землі.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський почав своє сьогоднішнє звернення до уряду Фінляндії саме зі слів про Краматорськ.

Голова держави наголосив на тому, що під час обстрілу на вокзалі не було українських військових.

Так перебували здебільшого жінки й діти, які чекали на евакуаційні потяги.

— Щонайменше 30 загиблих, близько 300 поранених на цей час. Це простий залізничний вокзал, просте місто на Сході нашої держави. Ось так Росія прийшла захищати Донбас. Ось так РФ прийшла захищати російськомовних людей. Ось так ми живемо вже 44-й день, – заявив Зеленський.

Президент України також закликав парламент Фінляндії вшанувати хвилиною мовчання пам’ять українців, що втратили життя через бойові дії, які розв’язала на нашій території Росія.

Олексій Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович висловив свою упевненість у тому, що обстріл вокзалу в Краматорську був спланованим заздалегідь.

Він стверджує, що підготувати атаку такого рівня можна було тільки з допомогою попередньо розвідки.

— Вони чудово бачили, що били по цивільних, ранній ранок, що на вокзалі в цей час були тисячі людей, які намагаються евакуюватися, сім’ї, діти, люди похилого віку, — написав Олексій на своїй сторінці у Фейсбуці.

Така нахабність і бездушність просто вражає.

Віталій Кім

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім також згадав про трагедію в Краматорську у своєму відеозверненні.

За словами Кіма, вже остаточно зрозуміло, що окупанти спеціально ціляться по мирному населенню.

— Вони хочуть багато жертв серед мирного населення, не дозволяють евакуюватися. Тому звертаюся до всіх наших — не скупчуйтесь, не варто, — наголосив Кім.

Очільник Миколаївської ОДА також назвав російських військових рідкісними покидьками.

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на тому, що обстріл вокзалу в Краматорську був навмисним і спланованим вбивством:

— Росіяни знали, що на вокзалі в Краматорську повно мирних жителів, які чекають на евакуацію. Проте вони вдарили його балістичною ракетою, вбивши щонайменше 30 і поранивши щонайменше сотню людей. Ми притягнемо кожного військового злочинця до відповідальності, — заявив Кулеба на своїй сторінці у Твіттері.

Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також вважає, що обстріл вокзалу був спланованим.

— Росіяни 8 років стверджували, що захищають мешканців Донбасу. А сьогодні вдарили ракетами по вокзалу Краматорська, з якого мешканці Донбасу намагались евакуюватись. А вчора пошкодили рейки по ходу слідування евакуаційних потягів. Тож трагедія в Краматорську — це не випадковість, — заявив Єрмак у своєму пості у Твіттері.

Очевидна брехня й цинізм російських військових не перестають вражати увесь світ.

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