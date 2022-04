“Ми притягнемо Росію та Путіна до відповідальності!”: як світ відреагував на трагедію в Краматорську

Реакція світових політиків на трагедію в Краматорську.

Здавалося, що цинізм та жорстокість російських окупантів вже досягли свого максимуму.

Однак, на жаль, межі їм не має.

Доказом цього стала сьогоднішня трагедія в Краматорську.

Окупанти серед білого дня запустили ракету на залізничний вокзал, де перебували здебільшого жінки та діти, які хотіли евакуюватися.

За даними пресслужби Офісу генпрокурора, на момент влучання снаряду на вокзалі перебувало близько 4000 людей, десятки з яких загинули та сотні отримали поранення.

Такий нелюдський вчинок загарбників не залишився поза увагою світової спільноти, адже про подібні події варто не просто говорити, а кричати якомога гучніше.

Розповідаємо, як іноземні та українські політичні лідери відреагували на трагедію в Краматорську.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що принесе особисто співчуття Володимиру Зеленському з приводу трагедії в Краматорську.

Політична діячка також додала, що всі її думки зараз із сім’ями загиблих.

Слова Урсули — черговий доказ того, що вся Європа на боці України, і ця позитивна для нас риторика не зміниться.

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трас вражена жахливими повідомленнями про те, що російська ракета вдарила по мирних жителях на залізничній станції в Краматорську.

Саме завдяки тиску світової спільноти та міжнародному розголосу ситуації нелюді вдасться покарати за їхнє звірство.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також не залишив цю страшну подію без свого коментаря.

Він рішуче засудив сьогоднішній невибірковий напад на залізничний вокзал, у результаті якого загинули та отримали поранення десятки людей.

Російські військові вже не вперше перешкоджають евакуації мирного населення.

Для них безпека та життя цивільних людей — лише спосіб маніпулювання.

Бельгійський державний та політичний діяч, голова Європейської Ради Шарль Мішель також засудив жорстокість РФ та наголосив на важливості відповідних санкцій проти країни-агресора.

Політик також заявив, що одразу після трагедії було запроваджено новий 5-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Економічні та політичні обмеження спільно із зусиллями наших мужніх захисників можуть у найближчому майбутньому зупинити наступ окупантів.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив своє обурення діями російських окупантів:

За словами Стефанчука, сьогодні невинні діти, жінки та літні люди на вокзалі в Краматорську замість квитка у нове життя отримали перепустку до смерті.

Українці ніколи не пробачать росіянам тих воєнних злочинів, які вони накоїли на нашій землі.

Президент України Володимир Зеленський почав своє сьогоднішнє звернення до уряду Фінляндії саме зі слів про Краматорськ.

Голова держави наголосив на тому, що під час обстрілу на вокзалі не було українських військових.

Так перебували здебільшого жінки й діти, які чекали на евакуаційні потяги.

Президент України також закликав парламент Фінляндії вшанувати хвилиною мовчання пам’ять українців, що втратили життя через бойові дії, які розв’язала на нашій території Росія.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович висловив свою упевненість у тому, що обстріл вокзалу в Краматорську був спланованим заздалегідь.

Він стверджує, що підготувати атаку такого рівня можна було тільки з допомогою попередньо розвідки.

Така нахабність і бездушність просто вражає.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім також згадав про трагедію в Краматорську у своєму відеозверненні.

За словами Кіма, вже остаточно зрозуміло, що окупанти спеціально ціляться по мирному населенню.

Очільник Миколаївської ОДА також назвав російських військових рідкісними покидьками.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив на тому, що обстріл вокзалу в Краматорську був навмисним і спланованим вбивством:

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також вважає, що обстріл вокзалу був спланованим.

Очевидна брехня й цинізм російських військових не перестають вражати увесь світ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.