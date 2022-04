Залякування та створення гуманітарної кризи: навіщо окупанти бомбардують українські нафтобази?

Чому російські військові намагаються знищити наші нафтобази?

Коли російська влада планувала свій жалюгідний наступ, вона й уявити собі не могла, який супротив чекає на загарбників в Україні.

Вороги намагалися зламати нас обстрілами мирного населення, катуваннями, фейками пропагандою, однак у них не вийшло скорити народ, який боротиметься за свою свободу до останнього подиху.

Війна неабияк згуртувала українців, тож окупантам довелося вкотре змінювати тактику.

Спочатку вони нищили аеродроми й військові бази, тепер же росіяни перейшли до атак на нафтобази, завдавши непомірних збитків у Львівській, Волинській, Київській, Дніпропетровській та Луганській областях.

Вороги не соромляться обстрілювати навіть звичайні АЗС.

Чому ж російські військові відкрили полювання саме на українські автобази?

Розповідаємо в матеріалі.

Однією з першочергових цілей окупанта було знищення української інфраструктури.

Загарбники продовжують атакувати бомбами й ракетами житлові квартали й стратегічно важливі об’єкти.

За планами російських військових, бомбардування може викликати проблеми та ускладнити логістичне забезпечення ЗСУ, а також призвести до гуманітарної кризи.

На черговому засіданні Радбезу ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив:

За його словами, вороги намагаються знищити наш сільськогосподарський потенціал, аби примусити здатися.

Побачивши свою нікчемність у боях із нашою армією та зіштовхнувшись із шаленим опором громадян, росіяни намагаються затягнути війну, аби знесилити українську економіку.

Країна-агресор не може дати ради власній економіці й досі не може визнати того, що Україна в цьому аспекті сильніша, адже має допомогу партнерів та заздалегідь створила собі економічну подушку безпеки на випадок війни.

Окупанти прагнуть зробити так, аби наші військові опинилися на їхньому місці й не могли заправляти техніку.

Саме тому вони знищують наші запаси пального.

Атаки по нафтобазах можуть завдати шкоди й аграріям, які роблять значні вклади в нашу економіку.

Такими вороги намагаються зірвати посівну та остаточно знесилити нашу країну, що викличе паніку серед населення, яка зіграю на руку окупантам.

Окупанти вчергове помиляються, коли сподіваються на те, що їхні плани втіляться в життя.

Українські аграрії заздалегідь підготували альтернативі шляхи для забезпечення паливом, а також попрацювали над логістикою й запаслися всім необхідним, щоб посівна точно відбулася.

За словами виконавчого директора УЗА (Української Зернової Асоціації) Сергія Іващенка, аграрії завжди закуповують все для посівної заздалегідь, зокрема й пальне.

Начальник Рівненської ОДА Віталій Коваль, також заспокоїв громадян після бомбардування нафтобази в області.

Варто зазначити, що не залишить країну в біді й президент.

Володимир Зеленський під час переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим домовився про надання нафтопродуктів для аграріїв, аби ті змогли вчасно провести посівну кампанію.

Підтримала Україну паливом і державна нафтогазова компанія Азербайджану Socar, яка безкоштовно надає паливо автомобілям швидкої та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Верховна Рада також знайшла шлях для розв’язання проблеми й скасувала акциз на нафтопродукти, а ще знизила ПДВ до 7%.

Українців не залякати нічим, адже залучившись підтримкою одне одного й наших західних партнерів, ми зможемо дати відсіч будь-кому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як поводитися у разі аварій на хімічних об’єктах.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.