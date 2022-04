Вовки в овечій шкурі: список ворожих Telegram-каналів, що імітують проукраїнську позицію

Які ворожі Telegram-канали видають себе за проукраїнські ресурси?

Інформаційний фронт — це невіддільна частина війни.

Окупанти намагалися роз’єднати українців за допомогою різних фейків, лякали нас у мережах та поширювали свою брудну пропаганду.

Однак у них нічого не вийшло: наш дух не вдасться зламати нікому.

Зараз вороги вирішили змінити тактику й піти звичним для себе шляхом обману.

Аби не потрапити на їхній гачок, слід знати, які канали різко змінили свою позицію останнім часом та оминати їх.

Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив список ворожих Telegram-каналів, які точно варто обходити стороною попри їхню “проукраїнську” позицію.

Зараз канал почав демонструвати нібито проукраїнську позицію, однак до початку кривавої війни ресурс активно співпрацював з пропагандистськими платформами “СТРАНА”, “Новоstnoy”, “Klymenko Time”, “НАШ”, “Анатолий Шарий”, “Тень на плетень”.

У різку зміну поглядів вірити не варто.

Ще один ресурс, який зараз висловлює українську позицію, а до війни мав тісний зв’язок із каналами “Шептун”, “ЗеРада”, “Криоген”, “Тень на плетень”, “Сплетница”, “Анатолий Шарий”, “Женщина с косой”, “Наглый” та іншими інформаційними помийками.

Зараз канал маскується під проукраїнський ресурс.

Проте інтернет пам’ятає все, зокрема й співпрацю цього ресурсу з ворожими “WASH”, “NEWSONE TV”, “MediaKiller”, “Шептун”.

Символічна назва, яка не відповідає колишній діяльності каналу.

До початку війни ресурс був пов’язаний із каналами “Pavlovsky News”, “Крокодил”, “СТРАНА”, “Шептун” та “VESTI”

Попри свою проукраїнську позицію після початку війни, канал встиг раніше поспівпрацювати з ресурсами “Наглый”, “Шептун”, “Pavlovsky News”, “VESTI”.

Будьмо обачнішими! Кожен з нас може допомогти зупинити інформаційний терор, оминаючи такі ресурси.

