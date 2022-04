Боремося з пропагандою за допомогою історії: засади з Конституції Пилипа Орлика, що руйнують міфи про Україну

Основні положення Конституції Пилипа Орлика, що вчергове доводять історичну незалежність України.

З початком повномасштабної війни російські пропагандисти посилили свої жалюгідні спроби довести всім, що вільної України ніколи не існувало.

Своєю брудною брехнею вони отруюють свідомість нездатних аналізувати інформацію громадян.

Однак наша держава має достатньо історичних аргументів, які спростовують російські байки.

Міністерство культури та інформаційної політики України разом із Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вирішили всім нагадати про основні положення Конституції Пилипа Орлика, які підтверджують наше європейське спрямування.

Детальніше читайте в матеріалі.

5 квітня 1710 року вперше в Європі була створена модель вільної та незалежної держави, затверджена Конституцією гетьмана Пилипа Орлика.

Конституція являла собою договір, підписаний між Орликом, козацькою старшиною та козаками Війська Запорозького.

Саме Конституція Пилипа Орлика вперше обмежила привілеї гетьмана та старшини й розділила владу на три гілки:

До речі, варто зазначити, що в Конституції вперше застосували поняття “вільного народу” — населення конкретної території, яке має власні права.

Ще однією важливою засадою документа було братерство та приязнь з кримськими татарами.

У документі чітко зазначалась заборона на підкупи, таємну кореспонденцію.

Конституція затверджувала прямі доповіді гетьману без посередництва наближених до нього слуг.

Важливо зазначити, що гетьман та полковники були повністю відсторонені від розпорядження військовим скарбом.

Конституція захищала права запорожців, визначала турботу про незахищені прошарки населення, старих козаків, вдів, дітей-сиріт та “убогих”, а також встановлювала кордони України в межах Зборівського договору, підписаного в 1649 році.

Документ передбачав і повну політичну незалежність України від Московії та розбудову незалежної української Церкви.

Стаття про права та привілеї Києва та інших міст із магістрами стара своєрідним древнім прототипом того, що в сучасному світі називають децентралізації.

За словами історика Володимира Замлинського, поки французькі просвітники ще не наважувалися навіть на розробку громадянських ідей, Конституція Пилипа Орлика вже виробила реальну модель вільної та незалежної держави.

І поки у Московії піддані кланялися царю-батюшці, і Україні вже були закладені основи європейської вільної, демократичної держави.

Росіянам ще ніколи не вдавалося наблизитися до такого рівня розвитку, і навряд чи вдасться, якщо вони не почнуть очищувати свідомість від тонн пропаганди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто і як з відомих українок боролись за незалежність України.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.