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ICTV Ранок 06.04.2022 12:21
06.04.2022 12:21
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Благовіщення 2022: дата і традиції світлого свята

Благовіщення 2022: дата і традиції світлого свята

Благовіщення – одне з найважливіших церковних свят.

Православні та греко-католики щороку відзначають його завтра,  7 квітня, рівно за 9 місяців до Різдва Христова.

Що означає свято Благовіщення?

Слово “Благовіщення” означає “блага, радісна звістка”.

Саме в цей день архангел Гавриїлом сповістив Діву Марію про те, що вона народить Сина Божого Ісуса Христа.

Благовіщення: традиції свята – що можна і не можна робити

З цим святом пов’язано чимало прикмет і старовинних народних звичаїв.

  • У цей день священнослужителі випускають в небо білих голубів. Згідно зі святим писанням, Святий Дух зійшов на Ісуса під час його хрещення у вигляді білого голуба.

Сьогодні важливо відкласти мирські справи і присвятити час молитві.

  • У народі вважається, що в цей день не можна працювати на городі, робити домашні справи, шити, готувати, прати. Кажуть, що на Благовіщення: “птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете”.
  • Не рекомендується стригтися і робити манікюр.
  • Багато хто вважає, що на Благовіщення не можна митися. Насправді ж церква дає однозначну відповідь – приймати душ можна.
  • Хоча Благовіщення припадає на Великий піст, у цей радісний день віряни мають послаблення: тим, хто поститься, можна їсти рибу і морепродукти та випити трохи вина.
Також по темі: Великий піст 2021: що можна та заборонено їсти Великий піст 2021: календар харчування по днях Коли Великдень 2022: дата і традиції світлого свята у православних і католиків
  • Цього дня не варто сперечатися, обманювати та дратуватися,
  • Не можна грати весілля та влаштовувати поминки.
  • У цей день не слід позичати щось або давати в борг.
  • Благовіщення вважалося хорошим днем для збору лікарських трав, адже цей день вважався днем розквіту всього живого.
  • Загалом це свято варто провести в гарному настрої в оточенні сім’ї та найближчих друзів.

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання на Благовіщення.

Фото: Pixabay

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Теги: Благовіщення, релігія, традиції
06.04.2022 12:21



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