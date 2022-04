Благовіщення 2022: дата і традиції світлого свята

Благовіщення – одне з найважливіших церковних свят.

Православні та греко-католики щороку відзначають його завтра, 7 квітня, рівно за 9 місяців до Різдва Христова.

Слово “Благовіщення” означає “блага, радісна звістка”.

Саме в цей день архангел Гавриїлом сповістив Діву Марію про те, що вона народить Сина Божого Ісуса Христа.

З цим святом пов’язано чимало прикмет і старовинних народних звичаїв.

