Благовіщення 2020: привітання зі святом у прозі, віршах, смс та картинках

Благовіщення у 2020 році святкують 7 квітня. У цей день заборонено займатися домашніми справами. А от привітати одне одного на словах або ж через листівки – однозначно варто.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе найкращі привітання на Благовіщення 2020 року. Усе – шукай нижче.

Привітання з Благовіщенням у віршах

Радісних звісток,

Миру й добра

У свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

З Благовіщенням!

***

Нині Благовіщення

Радісне, вище!

Ми вас вітаємо,

Ми вас закликаємо –

Богу поклоніться,

У серці помоліться.

За Благе Слово,

За Ласкy Христовy!

***

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров’я принесе,

Нехай Господь благословить,

Нехай за все винагородить.

Живіть весело завжди,

Щоб не прийшла у дім біда,

Щоб нудьга чужою вам була,

І радість вас знайти змогла!

Привітання з Благовіщенням у прозі

Щиро вітаю з величним і світлим святом Благовіщення! Нехай щастя ніколи не полишає Вашу оселю, а серце буде переповнене теплом, спокоєм і добром.

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Щиро бажаю завжди сподіватися на світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами і відкривати двері в новий день з великим натхненням і нестримним почуттям радості.

***

З прекрасним святом – Благовіщення! Хай слідом ходять удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові та любов. Проженіть сумніви геть, адже життя чудове, треба жити з відкритою душею та сьогоднішнім днем. Творіть добро, моліться, будьте щирим, і слідуйте своїм мріям.

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії і світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі та тільки вірна любов.

***

У таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочу побажати Вам умиротворення, очищення душі та негативних думок і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, хай оселя наповнюється тільки любов’ю, взаєморозумінням і щастям.

Короткі смс-привітання на Благовіщення 2020

З Благовіщенням вас вітаю!

Щастя, здоров’я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи тобі пробачить!

***

Навкруги лиш чути дзвін,

Всіх вітає з святом він.

Благовіщення прийшло –

Хай щезне всюди зло.

***

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти добре знай!

***

У Благовіщення бажаю

Усім я щастя та добра

Богородицю прославим

За народження Христа

Привітання з Благовіщенням – картинки

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Тепер ти знаєш, як привітати з Благовіщенням близьких тобі людей. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

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Головне фото: Pixabay

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