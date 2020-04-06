Благовіщення 2020: привітання зі святом у прозі, віршах, смс та картинках

Благовіщення у 2020 році святкують 7 квітня. У цей день заборонено займатися домашніми справами. А от привітати одне одного на словах або ж через листівки – однозначно варто.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе найкращі привітання на Благовіщення 2020 року. Усе – шукай нижче.
Привітання з Благовіщенням у віршах
Радісних звісток,
Миру й добра
У свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
З Благовіщенням!
***
Нині Благовіщення
Радісне, вище!
Ми вас вітаємо,
Ми вас закликаємо –
Богу поклоніться,
У серці помоліться.
За Благе Слово,
За Ласкy Христовy!
***
Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров’я принесе,
Нехай Господь благословить,
Нехай за все винагородить.
Живіть весело завжди,
Щоб не прийшла у дім біда,
Щоб нудьга чужою вам була,
І радість вас знайти змогла!
Привітання з Благовіщенням у прозі
Щиро вітаю з величним і світлим святом Благовіщення! Нехай щастя ніколи не полишає Вашу оселю, а серце буде переповнене теплом, спокоєм і добром.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Щиро бажаю завжди сподіватися на світле і добре, ніколи не відпускати від душі своєї віри, жити тільки з благими намірами і відкривати двері в новий день з великим натхненням і нестримним почуттям радості.
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З прекрасним святом – Благовіщення! Хай слідом ходять удача, гармонія, спокій у душі, мудрість в голові та любов. Проженіть сумніви геть, адже життя чудове, треба жити з відкритою душею та сьогоднішнім днем. Творіть добро, моліться, будьте щирим, і слідуйте своїм мріям.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, зі святом доброї надії і світлої віри! Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі та тільки вірна любов.
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У таке прекрасне християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці, хочу побажати Вам умиротворення, очищення душі та негативних думок і зла. Хай біда обходить ваш дім стороною, хай оселя наповнюється тільки любов’ю, взаєморозумінням і щастям.
Короткі смс-привітання на Благовіщення 2020
З Благовіщенням вас вітаю!
Щастя, здоров’я, добра вам бажаю.
Щоб ваші помисли лиш чисті були,
І про своїх ближніх ви ніколи не забули.
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи тобі пробачить!
***
Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає з святом він.
Благовіщення прийшло –
Хай щезне всюди зло.
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З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти добре знай!
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У Благовіщення бажаю
Усім я щастя та добра
Богородицю прославим
За народження Христа
Привітання з Благовіщенням – картинки
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Тепер ти знаєш, як привітати з Благовіщенням близьких тобі людей. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.
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