Великий піст 2021: календар харчування по днях

15 березня у православних та греко-католиків розпочався Великий піст. Це найсуворіший піст у році, який триватиме до Великодня і закінчиться 1 травня.
Під час Великого посту забороняється вживати їжу тваринного походження, зокрема м’ясо, птицю, яйця та молочні продукти. Рибу дозволено їсти лише кілька разів протягом посту.
Ранок у Великому розповість, коли саме і що можна їсти тим, хто постує.
Великий піст: календар харчування по днях
15 березня: сьогодні рекомендується повна відмова від їжі, можна пити лише воду і чай без цукру. Тим, хто не дотримується настільки суворих правил – рекомендоване сухоїдіння.
16 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
17 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
18 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
19 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
20 березня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.
21 березня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.Також по темі: Мигдальне, вівсяне, кокосове: як приготувати веганське молоко вдома Корисні властивості гречки: чому її варто включити до раціону Бюджетна, але цілюща: корисні властивості квашеної капусти
22 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
23 березня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
24 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
25 березня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
26 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
27 березня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.
28 березня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.
29 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
30 березня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
31 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
1 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
2 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
3 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.
4 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.
5 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
6 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
7 квітня: Благовіщення. Можна їсти рибу та випити трішки вина.
8 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
9 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
10 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.
11 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.
12 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
13 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
14 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
15 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
16 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
17 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.
18 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.
19 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
20 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
21 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
22 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.
23 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
24 квітня: Лазарева субота. Можна їсти варену рослинну їжу з олією, рибну ікру та випити трішки вина.
25 квітня: Вербна неділя. Можна їсти варену рослинну їжу з олією, рибу, морепродукти та випити трішки вина.
26 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
27 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
28 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
29 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
30 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
1 травня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.
Ці правила харчування обов’язкові лише для ченців. Прості вірячи мають вибирати прийнятний для себе рівень суворості посту з урахуванням способу життя та стану здоров’я.
Кому не варто дотримуватись посту:
- Діти
- Вагітні
- Хворі
- Люди похилого віку
- Люди, які виконують важку фізичну роботу
- В’язні
Нагадаємо, раніше ми уже розповідали про Великий піст 2021.
Фото: Pixabay