Великий піст 2021: календар харчування по днях

15 березня у православних та греко-католиків розпочався Великий піст. Це найсуворіший піст у році, який триватиме до Великодня і закінчиться 1 травня.

Під час Великого посту забороняється вживати їжу тваринного походження, зокрема м’ясо, птицю, яйця та молочні продукти. Рибу дозволено їсти лише кілька разів протягом посту.

Ранок у Великому розповість, коли саме і що можна їсти тим, хто постує.

Великий піст: календар харчування по днях

15 березня: сьогодні рекомендується повна відмова від їжі, можна пити лише воду і чай без цукру. Тим, хто не дотримується настільки суворих правил – рекомендоване сухоїдіння.

16 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

17 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

18 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

19 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

20 березня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

21 березня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

22 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

23 березня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

24 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

25 березня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

26 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

27 березня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

28 березня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

29 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

30 березня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

31 березня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

1 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

2 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

3 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

4 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

5 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

6 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

7 квітня: Благовіщення. Можна їсти рибу та випити трішки вина.

8 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

9 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

10 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

11 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

12 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

13 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

14 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

15 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

16 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

17 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

18 квітня: можна їсти гарячу їжу з рослинною олією (супи, каші, пюре, гриби) та випити трішки вина.

19 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

20 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

21 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

22 квітня: можна вживати варену рослинну їжу, але без додавання олії.

23 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

24 квітня: Лазарева субота. Можна їсти варену рослинну їжу з олією, рибну ікру та випити трішки вина.

25 квітня: Вербна неділя. Можна їсти варену рослинну їжу з олією, рибу, морепродукти та випити трішки вина.

26 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

27 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

28 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

29 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

30 квітня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

1 травня: сухоїдіння. Можна пити воду та їсти неварену рослинну їжу: хліб, сушені фрукти та овочі, мед, горіхи.

Ці правила харчування обов’язкові лише для ченців. Прості вірячи мають вибирати прийнятний для себе рівень суворості посту з урахуванням способу життя та стану здоров’я.

Кому не варто дотримуватись посту:

Діти

Вагітні

Хворі

Люди похилого віку

Люди, які виконують важку фізичну роботу

В’язні

Нагадаємо, раніше ми уже розповідали про Великий піст 2021.

Фото: Pixabay

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