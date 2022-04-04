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ICTV Ранок 04.04.2022 12:31
04.04.2022 12:31
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Премія Греммі 2022: повний список тріумфаторів

Премія Греммі 2022: повний список тріумфаторів

Повний список переможців Греммі 2022.

У ніч з 3 на 4 квітня відбулася визначна подія для всього музичного світу — 64  церемонія вручення премії Греммі 2022.

Провели помпезний захід на арені MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.

Одну з найпрестижніших нагород, про яку мріють чи не всі музиканти, щороку вручає Національна академія мистецтва та науки звукозапису.

Цьогорічний список переможців для когось став розчаруванням, а для когось — великою радістю, однак одне залишається незмінним: аби отримати відзнаку такого рівня, варто докласти неабияких зусиль.

Розповідаємо, хто цьогоріч отримав винагороду на премії Греммі.

Повний список переможців Греммі 2022

Піснею року стала композиція Leave The Door Open  реп-дуету Silc Sonic

Винагороду за найкраще сольне поп-виконання отримала співачка Olivia Rodrigo за композицію drivers license

Найкращим традиційним вокальним поп-альбомом визнали Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

Відзнаку за найкращий вокальний поп-альбом отримала Olivia Rodrigo зі збіркою пісень Sour

Найкращий електронний/танцювальний альбом: Black Coffee – Subconsciously

Найкращою рок-піснею цьогоріч стала композиція Waiting On A War – Foo Fighters

Найкращий рок-альбом: Foo Fighters – Medicine At Midnight

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Найкращим відео став кліп Jon Batiste на пісню Freedom

Найкращий R&B-альбом 2022: Jazmine Sullivan – Heaux Tales

Найкращою реп-піснею цьогоріч визначили Jail – Kanye West feat. Jay-Z

Найкращий латинський поп-альбом: Alex Cuba – Mendó

Найкращим дуетом стала спільна пісня Doja Cat та SZA – Kiss Me More

Яскравою подією на цьогорічній церемонії Греммі стала трансляція звернення Володимира Зеленського, який розповів про жорстокість російських військових, що зараз вбивають сотні мирних українців щодня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про іноземних зірок, які зробили пожертву на підтримку українців.

Фото: Depositphotos

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Теги: американська музика, музика
04.04.2022 12:31
Джерело: Факти ICTV. Life



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