Премія Греммі 2022: повний список тріумфаторів

Повний список переможців Греммі 2022.
У ніч з 3 на 4 квітня відбулася визначна подія для всього музичного світу — 64 церемонія вручення премії Греммі 2022.
Провели помпезний захід на арені MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.
Одну з найпрестижніших нагород, про яку мріють чи не всі музиканти, щороку вручає Національна академія мистецтва та науки звукозапису.
Цьогорічний список переможців для когось став розчаруванням, а для когось — великою радістю, однак одне залишається незмінним: аби отримати відзнаку такого рівня, варто докласти неабияких зусиль.
Розповідаємо, хто цьогоріч отримав винагороду на премії Греммі.
Повний список переможців Греммі 2022
Піснею року стала композиція Leave The Door Open реп-дуету Silc Sonic
Винагороду за найкраще сольне поп-виконання отримала співачка Olivia Rodrigo за композицію drivers license
Найкращим традиційним вокальним поп-альбомом визнали Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga
Відзнаку за найкращий вокальний поп-альбом отримала Olivia Rodrigo зі збіркою пісень Sour
Найкращий електронний/танцювальний альбом: Black Coffee – Subconsciously
Найкращою рок-піснею цьогоріч стала композиція Waiting On A War – Foo Fighters
Найкращий рок-альбом: Foo Fighters – Medicine At MidnightТакож по темі: Мадонна й Бекхем у вишиванках: колажі з зірками, що підтримують Україну під час війни Просять зберегти людські життя. Що пишуть іноземні зірки про війну в Україні Озброюємося музикою: добірка потужних пісень про війну Росії проти України
Найкращим відео став кліп Jon Batiste на пісню Freedom
Найкращий R&B-альбом 2022: Jazmine Sullivan – Heaux Tales
Найкращою реп-піснею цьогоріч визначили Jail – Kanye West feat. Jay-Z
Найкращий латинський поп-альбом: Alex Cuba – Mendó
Найкращим дуетом стала спільна пісня Doja Cat та SZA – Kiss Me More
Яскравою подією на цьогорічній церемонії Греммі стала трансляція звернення Володимира Зеленського, який розповів про жорстокість російських військових, що зараз вбивають сотні мирних українців щодня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про іноземних зірок, які зробили пожертву на підтримку українців.
Фото: Depositphotos