Премія Греммі 2022: повний список тріумфаторів

Повний список переможців Греммі 2022.

У ніч з 3 на 4 квітня відбулася визначна подія для всього музичного світу — 64 церемонія вручення премії Греммі 2022.

Провели помпезний захід на арені MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.

Одну з найпрестижніших нагород, про яку мріють чи не всі музиканти, щороку вручає Національна академія мистецтва та науки звукозапису.

Цьогорічний список переможців для когось став розчаруванням, а для когось — великою радістю, однак одне залишається незмінним: аби отримати відзнаку такого рівня, варто докласти неабияких зусиль.

Розповідаємо, хто цьогоріч отримав винагороду на премії Греммі.

Піснею року стала композиція Leave The Door Open реп-дуету Silc Sonic

Винагороду за найкраще сольне поп-виконання отримала співачка Olivia Rodrigo за композицію drivers license

Найкращим традиційним вокальним поп-альбомом визнали Love For Sale — Tony Bennett & Lady Gaga

Відзнаку за найкращий вокальний поп-альбом отримала Olivia Rodrigo зі збіркою пісень Sour

Найкращий електронний/танцювальний альбом: Black Coffee – Subconsciously

Найкращою рок-піснею цьогоріч стала композиція Waiting On A War – Foo Fighters

Найкращий рок-альбом: Foo Fighters – Medicine At Midnight

Найкращим відео став кліп Jon Batiste на пісню Freedom

Найкращий R&B-альбом 2022: Jazmine Sullivan – Heaux Tales

Найкращою реп-піснею цьогоріч визначили Jail – Kanye West feat. Jay-Z

Найкращий латинський поп-альбом: Alex Cuba – Mendó

Найкращим дуетом стала спільна пісня Doja Cat та SZA – Kiss Me More

Яскравою подією на цьогорічній церемонії Греммі стала трансляція звернення Володимира Зеленського, який розповів про жорстокість російських військових, що зараз вбивають сотні мирних українців щодня.

