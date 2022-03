Швидкий, але продуктивний сон: як нарешті виспатися за короткий час

Як швидко висипатися під час війни.

Війна, як паразит, висмоктує всі сили в людини, натомість залишає тривогу тар страх.

За таких умов дуже важко виспатись, враховуючи ще й те, що ворог навмисно обстрілює міста, щоб спрацьовували сирени.

Він намагається виснажити українців.

Однак ми так просто не здамось!

Ранок у Великому Місті розповідає дієві поради, як виспатись у будь-яких умовах.

Читай та практикуй!

У ліжко потрібно лягати повністю розслабленим.

Це означає, що всі свої турботи й переживання ти маєш залишити позаду або хоча б відкласти на завтра.

Зрозуміло, що на ділі зупинити нестримний потік думок, не так вже й просто.

Але в цьому тобі допоможе вечірня медитація, заспокійлива музика, ароматизовані свічки й чашка трав’яного чаю.

Просто дозволь собі відпочити.

Експерти не радять їсти менш ніж за 2 години до сну.

І справа не лише у зайвих кілограмах, яких тобі не уникнути, якщо полюбляєш опівнічні перекуси.

Ну а тоді приготуйся до невтішних наслідків зранку — не надто свіжий зовнішній вигляд і набряки під очима.

Може, таки краще почекати сніданку наступного разу?

У багатьох тепло асоціюється із затишком, захищеністю та комфортом.

Чому б не закутатись у пухкеньку ковдру, якщо під нею краще спиться?

Так, це не просто стереотипний атрибут, а й спосіб висипатися краще.

Вчені Массачусетського університету взагалі радять обирати важку ковдру.

Приблизно о 23 годині починається фаза повільного сну.

У цей час мозок встигає відновлюватися, що позитивно впливає практично на всі системи організму.

Якщо виробиш звичку лягати раніше, зможеш прокидатись швидше й виконувати свої завдання вранці.

Так ти будеш значно продуктивнішим(-ою).

Лягати й прокидатись варто в той самий час.

Тоді твій організм працюватиме не гірше будильника.

Для прикладу, якщо тобі завжди бракує часу, можеш виробити стійке звикання організму до 5-годинного сну.

І раз на тиждень спати не менше, ніж 8 годин.

Спочатку буде не просто, але це перейде.

Адаптація до подібного ритму триває в середньому 1 місяць.

У зимовий період наш організм впадає в економний режим.

А якщо її бракує, виспатись тобі навряд чи вийде. Тоді не допоможе ні кава, ні наші поради.

Тож вживай вітаміни D та С для кращого імунітету й здорового сну.

