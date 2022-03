Принесуть більше користі в тилу: які спеціалісти можуть отримати відстрочку під час загальної мобілізації

Хто та як може отримати відстрочку під час загальної мобілізації в Україні?

З перших днів війни українські військкомати заповнили натовпи охочих піти на фронт.

Завзяття громадян вражає, адже всього за кілька діб до лав ЗСУ та ТРО вступила неймовірна кількість захисників, а тисячі українців залишилися чекати своєї черги захищати Батьківщину.

Однак є й ті чоловіки, без яких у тилу не обійтися.

В умовах війни держава дозволяє підприємствам бронювати найцінніших фахівців, які отримають відстрочку від служби.

Розповідаємо, хто та як може отримати відстрочку під час загальної мобілізації.

Забронювати працівників може фактично будь-яке підприємство, якщо у разі призову конкретних спеціалістів йому стане складно виконувати свої функції.

Зараз бронювання насамперед отримали енергетики, аграрії, пекарі, лікарі та комунальники, які відповідають за критично важливі сфери.

До речі, Мінцифри опублікувало лист, у якому порекомендувало почекати з мобілізацією ІТ-фахівців, адже вони вже воюють на інформаційному фронті, а також зараз завозять валюту в країну.

Відтак, за словами співзасновника компанії Intellias Віталія Седлера, один програміст може створювати роботу для команди в 10 інженерів.

Компанія має направити листа профільному міністерству зі списком працівників, без яких компанії буде критично важко.

Далі цей список погоджують з Міністерством оборони, а потім направляють у Міністерство економіки, яке видає наказ.

Варто зауважити, що відстрочити службу можуть на 6 місяців, однак кожну людину зі списку будуть прискіпливо вивчати.

Мінекономіки обіцяє розглянути запит за 48 годин.

Зараз передусім вивчають списки, надані торговельними мережами.

У великих містах основним джерелом продуктів зараз стали роздрібні магазини, тож у Мінекономіки приділяють особливу увагу саме робітникам цієї сфери.

Тим, хто не отримав відстрочку слід пам’ятати, що відмова від повістки чи неявка у військкомат після одержання повідомлення передбачає кримінальну відповідальність (до 5 років в’язниці).

Фото: Міністерство оборони України

