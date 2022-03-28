Оскар 2022: хто цьогоріч отримав статуетки

У ніч з 27 на 28 березня відбулась 94-а церемонія вручення премії Оскар 2022.

Захід пройшов у Dolby Theater, у Лос-Анджелесі.

Цьогоріч учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.

Повний список переможців премії Оскар 2022

Найкращий фільм – CODA

– CODA Найкраща акторка – Джессіка Честейн

– Джессіка Честейн Найкращий актор – Вілл Сміт

– Вілл Сміт Найкращий режисер – Джейн Кемпіон (У руках пса)

– Джейн Кемпіон (У руках пса) Найкращий анімаційний фільм – Енканто

– Енканто Найкраща пісня до фільму – Біллі Айліш, No Time To Die (Не час помирати)

– Біллі Айліш, No Time To Die (Не час помирати) Найкращий актор другого плану – Трой Коцур (CODA)

– Трой Коцур (CODA) Найкраща акторка другого плану – Аріана ДеБоз (Вестсайдська історія)

– Аріана ДеБоз (Вестсайдська історія) Найкращий міжнародний фільм – Сядь за кермо моєї машини

– Сядь за кермо моєї машини Найкращий дизайн костюмів – Круелла

– Круелла Найкращий звук – Дюна

– Дюна Найкраща музика до фільму – Дюна (Ганс Циммер)

– Дюна (Ганс Циммер) Найкращий адаптований сценарій – CODA

– CODA Найкращий оригінальний сценарій – Белфаст

– Белфаст Найкращий анімаційний короткометражний фільм – Склоочисник

– Склоочисник Найкращий ігровий короткометражний фільм – Довге прощання

– Довге прощання Найкращий монтаж фільму – Дюна

– Дюна Найкращий грим і зачіски – Очі Теммі Фей

– Очі Теммі Фей Найкращий документальний короткометражний фільм – Королева баскетболу (реж. Бен Праудфут)

– Королева баскетболу (реж. Бен Праудфут) Найкращий документальний повнометражний фільм – Літо Соула

– Літо Соула Найкращі візуальні ефекти – Дюна

– Дюна Найкраща робота художника-постановника – Дюна

– Дюна Найкраща операторська робота – Дюна (Грейг Фрейзер)

Цьогоріч церемонія вручення Оскара 2022 пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.

Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбійка.

Фото: Depositphotos

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