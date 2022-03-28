Оскар 2022: хто цьогоріч отримав статуетки

У ніч з 27 на 28 березня відбулась 94-а церемонія вручення премії Оскар 2022.
Захід пройшов у Dolby Theater, у Лос-Анджелесі.
Цьогоріч учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.
Повний список переможців премії Оскар 2022
- Найкращий фільм – CODA
- Найкраща акторка – Джессіка Честейн
- Найкращий актор – Вілл Сміт
- Найкращий режисер – Джейн Кемпіон (У руках пса)
- Найкращий анімаційний фільм – Енканто
- Найкраща пісня до фільму – Біллі Айліш, No Time To Die (Не час помирати)
- Найкращий актор другого плану – Трой Коцур (CODA)
- Найкраща акторка другого плану – Аріана ДеБоз (Вестсайдська історія)
- Найкращий міжнародний фільм – Сядь за кермо моєї машини
- Найкращий дизайн костюмів – Круелла
- Найкращий звук – Дюна
- Найкраща музика до фільму – Дюна (Ганс Циммер)
- Найкращий адаптований сценарій – CODA
- Найкращий оригінальний сценарій – Белфаст
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм – Склоочисник
- Найкращий ігровий короткометражний фільм – Довге прощання
- Найкращий монтаж фільму – Дюна
- Найкращий грим і зачіски – Очі Теммі Фей
- Найкращий документальний короткометражний фільм – Королева баскетболу (реж. Бен Праудфут)
- Найкращий документальний повнометражний фільм – Літо Соула
- Найкращі візуальні ефекти – Дюна
- Найкраща робота художника-постановника – Дюна
- Найкраща операторська робота – Дюна (Грейг Фрейзер)
Цьогоріч церемонія вручення Оскара 2022 пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.
Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбійка.
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