Оскар 2022: хто цьогоріч отримав статуетки

У ніч з 27 на 28 березня відбулась 94-а церемонія вручення премії Оскар 2022.

Захід пройшов у Dolby Theater, у Лос-Анджелесі.

Цьогоріч учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.

Цьогоріч церемонія вручення Оскара 2022 пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.

Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбійка.

Фото: Depositphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.