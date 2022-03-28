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ICTV Ранок 28.03.2022 08:28
28.03.2022 08:28
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Оскар 2022: хто цьогоріч отримав статуетки

Оскар 2022: хто цьогоріч отримав статуетки

У ніч з 27 на 28 березня відбулась 94-а церемонія вручення премії Оскар 2022.

Захід пройшов у Dolby Theater, у Лос-Анджелесі.

Цьогоріч учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.

Повний список переможців премії Оскар 2022

  • Найкращий фільм – CODA
  • Найкраща акторка – Джессіка Честейн
  • Найкращий актор – Вілл Сміт
  • Найкращий режисер – Джейн Кемпіон (У руках пса)
  • Найкращий анімаційний фільм – Енканто
  • Найкраща пісня до фільму – Біллі Айліш, No Time To Die (Не час помирати)
  • Найкращий актор другого плану – Трой Коцур (CODA)
  • Найкраща акторка другого плану – Аріана ДеБоз (Вестсайдська історія)
  • Найкращий міжнародний фільм – Сядь за кермо моєї машини
  • Найкращий дизайн костюмів – Круелла
  • Найкращий звук – Дюна
  • Найкраща музика до фільму – Дюна (Ганс Циммер)
  • Найкращий адаптований сценарій – CODA
  • Найкращий оригінальний сценарій – Белфаст
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм – Склоочисник
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм – Довге прощання
  • Найкращий монтаж фільму – Дюна
  • Найкращий грим і зачіски – Очі Теммі Фей
  • Найкращий документальний короткометражний фільм – Королева баскетболу (реж. Бен Праудфут)
  • Найкращий документальний повнометражний фільм – Літо Соула
  • Найкращі візуальні ефекти – Дюна
  • Найкраща робота художника-постановника – Дюна
  • Найкраща операторська робота – Дюна (Грейг Фрейзер)

Цьогоріч церемонія вручення Оскара 2022 пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.

Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбійка.

Фото: Depositphotos

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Теги: Оскар, Оскар 2022
28.03.2022 08:28
Джерело: Факти Life



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