Скасування ЗНО та мультипредметний тест: що чекає на абітурієнтів у 2022 році?

Як проходитиме вступна кампанія 2022 в умовах воєнного стану?

Війна перевернула шкереберть усі плани багатьох українців і неабияк змінила наше звичне життя.

Перші кілька тижнів були найскладнішими, адже шок та паніка стали основними емоціями, які відчували громадяни України.

Зміни торкнулися всіх сфер нашого життя: політики, економіки, медицини, зокрема й освіти.

В усіх абітурієнтів постало важливе питання: як вступати в омріяні ЗВО під час війни та яким чином складати іспити.

Міністерство освіти вже потурбувалося про майбутніх студентів та оприлюднило приблизний план дій на найближчі місяці.

Розповідаємо, як проходитиме вступна кампанія 2022 та що чекає на випускників.

Найважливіша новина для абітурієнтів 2022: ЗНО та ДПА цьогоріч не проводитимуть.

24 березня Верховна Рада України остаточно ухвалила відповідний законопроєкт №7132.

Тобто, у 2022 році скасували:

Варто зазначити, що вступні іспити скасували не назавжди, а лише у 2022 році.

На жаль, в умовах бойових дій, багато абітурієнтів не мають змоги якісно підготуватися до іспитів.

До того ж проведення ЗНО та ДПА в закладах освіти вкрай небезпечне через війну, адже в будь-який момент окупанти можуть завдати удар по школах.

Через повномасштабне вторгнення Росії цьогоріч випускники вступатимуть за особливою процедурою, яку розроблять Комітет з питань освіти та науки та МОН найближчим часом.

Усі висунуті пропозиції потім має ухвалити Кабмін.

Народна депутатка від Слуги Народу Юлія Гришина заспокоїла майбутніх студентів:

Народна депутатка Наталія Піпа також зазначила, що планують ввести цьогоріч мультипредметний тест з української мови, математики та історії, який можна буде складати онлайн у безпечних місцях.

Таким чином, замість трьох тестів абітурієнти писатимуть один.

До речі, розглядається й можливість написання іспитів у посольствах та консульствах України в липні для дітей, що через війну виїхали закордон.

Однак це рішення ще неостаточне.

За словами міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, МОН скоро затвердить указ з усіма рекомендаціями щодо завершення навчального року в умовах воєнного стану.

Саме цей указ і визначить процедуру отримання атестатів для випускників 9 та 11 класів.

Школярі, що вимушено переїхали з рідних міст до безпечніших регіонів або закордон через активні бойові дії, так само зможуть отримати свідоцтва про закінчення навчання.

