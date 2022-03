Якщо вимкнули опалення: 10 ідей, як зігрітися в холодній квартирі

Як зігрітися в холодній квартирі.

Попри те, що опалювальний сезон ще не завершився, а синоптики прогнозують потепління, в деяких домівках температура повітря не комфортна для життя.

Крім того, ворожі снаряди потрапляють в теплові та газові мережі, а постійні обстріли унеможливлюють оперативне реагування та усунення проблеми з постачання послуг.

Тож Ранок у Великому Місті розповідає лайфхаки, як зігрітись в холодній квартирі.

Кращий спосіб зігрітись — це рухатись.

Навіть проста зарядка на 15-20 хвилин допоможе побороти холод.

Крім того, це ще й підбадьорить та підніме настрій.

Метод старий, як світ, але дієвий і перевірений роками.

Заповніть грілку гарячою водою та покладіть у постіль перед сном.

Варто бути обережними: надійно закрити кришку та не притулятись відкритими частинами тіла до грілки, щоб не отримати опік.

Замінити грілку можна електроковдрою чи пляшками з водою.

Але від гарячої температури пластик може плавитись, тому потрібно обирати або щільний пластик, або іншу тару.

Вдень, коли сонячно, потрібно відкривати штори, щоб сонячне проміння заповнювало кімнату.

Воно буде проходити скрізь скляні чи пластикові вікна, відбиватись від стін та додавати кілька градусів тепла.

А от на ніч варто закривати штори.

Адже таким ще шляхом може проходити холодне повітря.

В меню обов’язково повинна бути гаряча їжа: супи, тушковане м’ясо і овочі.

Не забувайте про напої, що зігрівають: теплий чай або кава допоможуть швидко зігрітися.

А от від солодкого варто відмовитись, адже цукор робить нас більш сприйнятливим до інфекцій.

Крім приготування їжі на плиті, можна використовувати також духову шафу для обігрівання кімнати.

Щоб надовше зберегти тепло, варто кімнатні двері тримати зачиненими, а дверцята духовки відчиненими.

Звісно, також варто зважати, що цей варіант може вдарити по гаманцю.

Гарячий душ чи ванна — чудовий спосіб швидко зігрітись.

Головне, одразу після водних процедур, насухо витерти тіло, вдягнути теплий та чистий одяг.

Також не забудьте висушити, інакше можна застудитися.

Килим на підлозі стане перешкодою для холодного повітря.

Бажано обирати той, що з товстим високим теплом ворсом.

Крім того, що це зберігатиме тепло, це ще й додатковий шар шумоізоляції.

Вентиляційні системи не можна закривати наглухо.

Зате можна прикрити їх спеціальними дверцятами або звичайним відрізком щільного паперу або картону.

Це допоможе підвищити температуру в приміщенні приблизно на 3-4 градуси.

Щоб зберегти у квартирі тепло, треба знайти та заклеїти щілини у вікні.

Перевірити раму на герметичність можна за допомогою сірника чи запальнички: проведіть вогнем вздовж рам і якщо полум’я згасло, то холодне повітря через нього може зайти.

Щілину можна заклеїти малярським скотчем, або перекрити спеціальним утеплювачем й герметиком.

Це класична порада для тих, хто хоче зігрітися вдома.

Ближче до тіла – одяг з бавовняних матеріалів, зверху – фліс, шерсть або синтетичні матеріали.

Крім того, можна накритись теплим пледом.

