Як швидко заснути й виспатись у будь-яких умовах: 3 лайфхаки, які працюють

Як заснути в умовах війни. Техніки, які допоможуть заснути за декілька хвилин.
Сон — це одна з базових потреб людини. Але нині, під час активних бойових дій, заснути буває непросто.
Вибухи і обстріли лунають і вдень, і вночі.
До того ж страх пропустити сигнал повітряної тривоги теж не допомагає.
Ранок у Великому Місті розповідає, як можна поліпшити свій сон в такий складний час.
Що робити, якщо не можеш заснути
Дихання 4-7-8
Цим методом користуються йоги і люди, які практикують медитацію. 4-7-8 – це техніка дихання, яка допомагає людині заспокоїтися і швидко заснути.
Що треба робити?
Глибоко вдихай через ніс протягом 4 секунд, потім затримай дихання на 7 секунд – і видохни через рот, розтягуючи процес аж на 8 секунд.
А потім повтори ще 5-10 разів.
Ця вправа допоможе позбутися стресу, нормалізувати серцевий ритм і міцно заснути.Також по темі: "Усе інше – білий шум". Які новини з Росії варто перепощувати На вулицю — зась: де в Україні запровадили комендантську годину Топ найбезпечніших місць у будинку: де ховатися, якщо не встигаєте в укриття
Розслаб усі м’язи
Ляж на спину намагайся максимально розслабити усі м’язи. Уявляй, як повністю розслабляється обличчя, шия, плечі – і так усе тіло зверху донизу.
Відчуй, як тіло розслабляється і плавно відходить до сну.
Подумки дійти до кінчиків пальців ніг, скоріше за все, у тебе не вийде – бо до того часу ти просто заснеш.
А якщо з першого разу техніка не дасть максимального ефекту, повтори усі дії спочатку ще 1-2 рази.
Уяви ранок
Якщо ти вже перепробував(ла) усі способи, а сон все одно не йде – спробуй ще цей лайфхак.
Уяви, що зараз не ніч, а ранок, і тобі треба вставати вже через 10 хвилин – вмиватися, вдягатися, збиратися на роботу, виходити на вулицю…
Скоріше за все, тобі стане дуже лінь усе це робити, ти затишно закутаєшся у ковдру і заснеш солодким сном.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які борються з безсонням.
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