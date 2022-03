Як швидко заснути й виспатись у будь-яких умовах: 3 лайфхаки, які працюють

Як заснути в умовах війни. Техніки, які допоможуть заснути за декілька хвилин.

Сон — це одна з базових потреб людини. Але нині, під час активних бойових дій, заснути буває непросто.

Вибухи і обстріли лунають і вдень, і вночі.

До того ж страх пропустити сигнал повітряної тривоги теж не допомагає.

Ранок у Великому Місті розповідає, як можна поліпшити свій сон в такий складний час.

Цим методом користуються йоги і люди, які практикують медитацію. 4-7-8 – це техніка дихання, яка допомагає людині заспокоїтися і швидко заснути.

Що треба робити?

А потім повтори ще 5-10 разів.

Ця вправа допоможе позбутися стресу, нормалізувати серцевий ритм і міцно заснути.

Ляж на спину намагайся максимально розслабити усі м’язи. Уявляй, як повністю розслабляється обличчя, шия, плечі – і так усе тіло зверху донизу.

Відчуй, як тіло розслабляється і плавно відходить до сну.

А якщо з першого разу техніка не дасть максимального ефекту, повтори усі дії спочатку ще 1-2 рази.

Якщо ти вже перепробував(ла) усі способи, а сон все одно не йде – спробуй ще цей лайфхак.

Уяви, що зараз не ніч, а ранок, і тобі треба вставати вже через 10 хвилин – вмиватися, вдягатися, збиратися на роботу, виходити на вулицю…

Скоріше за все, тобі стане дуже лінь усе це робити, ти затишно закутаєшся у ковдру і заснеш солодким сном.

Фото: Unsplash

