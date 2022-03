Зігріваємося в підвалі: як зберігати тепло в бомбосховищі якомога довше

Як не змерзнути в холодному підземному укритті?

Війна змінила звичний темп життя українців.

Тепер ранок мільйонів людей починається із сигналу повітряної тривоги, а затишні й теплі оселі замінили бомбосховища без опалення.

До походу в підвал дуже важливо готуватися заздалегідь, аби не перемерзнути й не захворіти в такі непрості часи.

Розповідаємо, як запобігти переохолодженню в бомбосховищі.

Теплий одяг — наша головна зброя проти підступного холоду.

Температура в неопалюваних сховищах подекуди може сягати нуля градусів, тож до утеплення тіла варто ставитися відповідально.

Обирайте речі з натуральних тканин, адже вони довше зберігають тепло.

За можливості одягайте термобілизну, яку можна замінити майками й міцними панчохами або підштанниками.

Потурбуйтеся про те, щоб ваше горло було закритим. Обирайте кофтинки, що добре прилягають до діла й горла, а також теплі штани або джинси з цупкої тканини.

Наступним шаром можна одягати светр або худі з капюшоном.

Верхній одяг бажано обирати якомога довший, аби куртка закривала спину й сідниці.

Не забувайте про шарф, рукавички й теплу шапку.

Останній крок — якісне тепле взуття на високій підошві з хутром або шерстю всередині.

Під чоботи слід одягати шерстяні шкарпетки.

Пам’ятайте про те, що саме через переохолодження ніг люди найчастіше хворіють.

Взуття для укриття має бути максимально зручним і теплим, за жодних обставин не одягайте чоботи, що не підходять вам за розміром.

Через маленьке або завелике взуття ноги змерзнуть дуже швидко.

Аби утеплити стопи, можна використати спеціальні зігрівальні устілки або ж доступну альтернативу — гірчичники.

Не знімайте чоботи, навіть якщо вам здається, що в приміщенні стало тепло.

Якщо немає можливості тепло одягнутися, використовуйте ковдри й пледи, загорнувшись у них із головою.

Ще один обігрівач — інша людина.

Тримайтеся одне одного, аби не мерзнути.

З рідиною варто бути обачними, адже ефект зігрівання може бути оманливим.

Найкращим варіантом буде чай з імбиром або ж звичайна тепла вода.

Каву в холодному укритті пити не радять.

Так само варто відмовитися й від алкоголю.

За можливості поїжте м’ясо, рибу, горіхи або бобові перед тим, як вирушати в укриття.

Голод заважає нам виробляти енергію, необхідну для підтримання тепла.

У період війни взагалі дуже важливо слідкувати за своїм харчуванням і не нехтувати обов’язковими прийомами їжі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не треба брати з собою в разі евакуації.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.