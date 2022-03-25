Save Ukraine — Stop War! Хто з зірок виступить на благодійному концерті на підтримку України

Хто з українських зірок заспіває на благодійному концерті Save Ukraine — Stop War у Варшаві?

Російські окупанти всіма силами намагаються знищити нашу націю та культуру, однак у них ніколи не вийде цього зробити.

Увесь світ зараз об’єднався, аби підтримати Україну в такі непрості часи.

Осторонь не залишилися й вітчизняні зірки, що вирішили разом з іноземними колегами дати великий міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України під гаслом Save Ukraine — #StopWar.

Розповідаємо, чому цей концерт такий важливий під час війни та хто на ньому виступить.

Як проходитиме концерті-марафоні на підтримку України у Варшаві

Коли та де можна буде переглянути концерт?

Знакова для України подія відбудеться 27 березня, о 17:30 за центрально-європейським часом (18:30 за Києвом).

На базі телеканалу TVP, що транслюється в Польщі, почнеться міжнародний благодійний концерт-марафон Save Ukraine — #StopWar.

Українці зможуть переглянути концерт на всіх телеканалах та платформах, що транслюють Єдині новини, а також на Київстар ТБ та міжнародних версіях телеканалів.

Послухати виконавців можна буде й на YouTube: ефір для користувачів з усього світу транслюватимуть сторінки 1+1 та Atlas.

Варто зазначити, що марафон покажуть у понад 20 країнах, де канали транслюватимуть спільний ефір.

Чому важливо провести захід саме під час війни?

Перед початком трансляції, під час самого концерту та після його закінчення буде відкритий збір коштів на допомогу Україні.

Гроші збиратимуть на розв’язання гуманітарних проблем, які виникли через напад Росії на Україну.

Варто зазначити, що під час телемарафону відомі волонтери, художники, спортсмени та громадські активісти закликатимуть людей по всьому світу підтримати Україну.

Хто виступатиме на концерті?

Іноземні зірки не залишились осторонь і вирішили допомогти нашій Батьківщині своєю творчістю.

Звертатися до людей з усіх куточків світу під час марафону будуть Netta, Within Temptation, Submotion Orchestra, Nino Katamadze, Bastille, Fatboy Slim, BrainStorm, Idina Menzel та інші.

Увесь біль української нації через свої пісні передадуть і вітчизняні виконавці, серед яких Jamala, NK, Тіна Кароль, alyona alyona, Monatik, TVORCHI, Океан Ельзи, The HARDKISS, Go_A, Artem Pivovarov та інші.

Україна залучається підтримкою всього світу, тож перемога неодмінно буде за нами!

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку потужних пісень про війну Росії проти України.

Фото: the_hardkiss, tina_karol, jamalajaaa

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