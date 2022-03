Save Ukraine — Stop War! Хто з зірок виступить на благодійному концерті на підтримку України

Хто з українських зірок заспіває на благодійному концерті Save Ukraine — Stop War у Варшаві?

Російські окупанти всіма силами намагаються знищити нашу націю та культуру, однак у них ніколи не вийде цього зробити.

Увесь світ зараз об’єднався, аби підтримати Україну в такі непрості часи.

Осторонь не залишилися й вітчизняні зірки, що вирішили разом з іноземними колегами дати великий міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України під гаслом Save Ukraine — #StopWar.

Розповідаємо, чому цей концерт такий важливий під час війни та хто на ньому виступить.

Знакова для України подія відбудеться 27 березня, о 17:30 за центрально-європейським часом (18:30 за Києвом).

На базі телеканалу TVP, що транслюється в Польщі, почнеться міжнародний благодійний концерт-марафон Save Ukraine — #StopWar.

Послухати виконавців можна буде й на YouTube: ефір для користувачів з усього світу транслюватимуть сторінки 1+1 та Atlas.

Варто зазначити, що марафон покажуть у понад 20 країнах, де канали транслюватимуть спільний ефір.

Перед початком трансляції, під час самого концерту та після його закінчення буде відкритий збір коштів на допомогу Україні.

Варто зазначити, що під час телемарафону відомі волонтери, художники, спортсмени та громадські активісти закликатимуть людей по всьому світу підтримати Україну.

Іноземні зірки не залишились осторонь і вирішили допомогти нашій Батьківщині своєю творчістю.

Звертатися до людей з усіх куточків світу під час марафону будуть Netta, Within Temptation, Submotion Orchestra, Nino Katamadze, Bastille, Fatboy Slim, BrainStorm, Idina Menzel та інші.

Увесь біль української нації через свої пісні передадуть і вітчизняні виконавці, серед яких Jamala, NK, Тіна Кароль, alyona alyona, Monatik, TVORCHI, Океан Ельзи, The HARDKISS, Go_A, Artem Pivovarov та інші.

Україна залучається підтримкою всього світу, тож перемога неодмінно буде за нами!

Фото: the_hardkiss, tina_karol, jamalajaaa

