Місяць Незламності. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль про 29 днів героїчної боротьби українців

Місяць боротьби. Місяць спротиву. Місяць незламності. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі розповів про героїчну боротьбу українського народу.
Ворог планував захопити Україну за кілька днів, а натомість уже 29-й день зазнає в Україні лише величезних втрат. Ворог планував скорити українців, а натомість згуртував нас так міцно, як ніколи раніше.
Цей місяць назавжди змінив нас, змінив нашу державу та весь світ.
Ми довели, що в нас немає нічого спільного з російськими варварами, які атакують сусідні держави, руйнують міста та вбивають мирних людей.
Усі побачили, що українці — це волелюбний, гордий народ, який є частиною народів об’єднаної Європи.
Кожен із нас сьогодні — коваль нашої перемоги. Цей день — усе ближче.
І після завершення війни ми побудуємо ще кращу Україну, достойну пам’яті тих, хто віддав життя за її майбутнє.
Разом до перемоги!
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