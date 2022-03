Місяць Незламності. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль про 29 днів героїчної боротьби українців

Місяць боротьби. Місяць спротиву. Місяць незламності. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі розповів про героїчну боротьбу українського народу.

Цей місяць назавжди змінив нас, змінив нашу державу та весь світ.

Ми довели, що в нас немає нічого спільного з російськими варварами, які атакують сусідні держави, руйнують міста та вбивають мирних людей.

Усі побачили, що українці — це волелюбний, гордий народ, який є частиною народів об’єднаної Європи.

І після завершення війни ми побудуємо ще кращу Україну, достойну пам’яті тих, хто віддав життя за її майбутнє.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

