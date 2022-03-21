Шокова травма: як допомогти людині отямитись – поради Дмитра Карпачова

Як допомогти людині під час шокової психологічної травми.

Людина, яка переживає сильне потрясіння може отримати психологічну травму.

Нині ж це особливо стосується тих українців, які перебувають в зоні активного ведення бойових дій.

Психолог Дмитро Карпачов на своїй сторінці в Інстаграм поділився порадами, як допомогти людині під час шокового стану.

Шокова психологічна травма: як допомогти

Ознаки шокової психологічної травми

При наявності шокової психологічної травми (ШПТ), людина впадає в ступор.

Крім того, вона виглядає дезорієнтованою та безпорадною.

Як допомогти подолати ШПТ

1. Встановлення контакту

Потрібно переконатись, що на вас якось реагують, вас бачать та чують.

Необхідно зробити так, щоб людина почала взаємодіяти з вами.

Для цього зверніться до людини, наприклад: “Кивни, якщо ти мене чуєш”, “Я Діма, як тебе звуть?”, “Я зараз стискаю твою руку, стисні у відповідь мою”.

2. Підтримка

Покажіть людині, що вона не сама. Дайте їй можливість відчути, що ви допоможете їй впоратись з усім.

Скажіть їй: “Я тут, я поруч”, “Ти молодець”, “Ми разом”.

3. Раціоналізація

Спробуйте перевести увагу люди з емоційних переживань, а також активуйте в людини раціональне мислення.

Для цього зверніться до неї на ім’я і запитайте:

Дата народження

Адреса проживання

Прізвище

Який сьогодні день

Що сталося

З ким ви були

4. Зв’язок з реальністю

На цьому етапі потрібно зменшити дезорієнтацію та розгубленість. Варто сказати їй реальний стан справ та дії, які необхідно зробити.

Скажіть їй, наприклад: “Поруч вибухнув снаряд”, “Ти живий”, “Зараз нам треба встати і йти в укриття”.

5. Активація автономності

Необхідно повернути здатність дбати про себе самостійно.

Важливо не робити те, що людина може зробити сама.

Використовуйте замість прохань наказовий спосіб, тобто не просіть, а наказуйте.

Наприклад: “Налий собі води та випий”, “Візьми дитину за руку”, “Застебни куртку”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як пережити втрату близької людині.

Фото: Рexels

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