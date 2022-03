Шокова травма: як допомогти людині отямитись – поради Дмитра Карпачова

Як допомогти людині під час шокової психологічної травми.

Людина, яка переживає сильне потрясіння може отримати психологічну травму.

Нині ж це особливо стосується тих українців, які перебувають в зоні активного ведення бойових дій.

Психолог Дмитро Карпачов на своїй сторінці в Інстаграм поділився порадами, як допомогти людині під час шокового стану.

При наявності шокової психологічної травми (ШПТ), людина впадає в ступор.

Крім того, вона виглядає дезорієнтованою та безпорадною.

1. Встановлення контакту

Потрібно переконатись, що на вас якось реагують, вас бачать та чують.

Для цього зверніться до людини, наприклад: “Кивни, якщо ти мене чуєш”, “Я Діма, як тебе звуть?”, “Я зараз стискаю твою руку, стисні у відповідь мою”.

2. Підтримка

Покажіть людині, що вона не сама. Дайте їй можливість відчути, що ви допоможете їй впоратись з усім.

Скажіть їй: “Я тут, я поруч”, “Ти молодець”, “Ми разом”.

3. Раціоналізація

Спробуйте перевести увагу люди з емоційних переживань, а також активуйте в людини раціональне мислення.

Для цього зверніться до неї на ім’я і запитайте:

4. Зв’язок з реальністю

На цьому етапі потрібно зменшити дезорієнтацію та розгубленість. Варто сказати їй реальний стан справ та дії, які необхідно зробити.

Скажіть їй, наприклад: “Поруч вибухнув снаряд”, “Ти живий”, “Зараз нам треба встати і йти в укриття”.

5. Активація автономності

Необхідно повернути здатність дбати про себе самостійно.

Використовуйте замість прохань наказовий спосіб, тобто не просіть, а наказуйте.

Наприклад: “Налий собі води та випий”, “Візьми дитину за руку”, “Застебни куртку”.

