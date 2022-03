Таємничі хакери: хто такі Anonymous і чим вони відомі?

Усе, що потрібно знати про хакерів Anonymous.

Після вторгнення Росії в Україну весь світ почав посилено підтримувати Україну.

Європа посилює санкції, компанії масово покидають ринок агресора, а хакери ведуть власну війну на ІТ-фронті.

Зараз важко знайти людину, яка б хоч раз не чула про легендарну організацію Anonymous, що бореться зі злом за допомогою хакерських атак.

Розповідаємо, хто ж такі Anonymous і чому всі про них говорять зараз.

Anonymous можна назвати сучасним рухом небайдужих активістів, що періодично здійснюють хакерські атаки на посадові ресурси країн, чия політика їх не задовольняє.

З’явилась організація в далекому 2003 році.

Тоді члени угрупування позиціювали себе як єдиний цифровий анархічний мозок.

Увесь світ почав говорити про цих хакерів аж у 2008 році, коли вони здійснили операцію під назвою “Чанологія” проти Церкви саєнтології.

Багато людей вважають цю організацію мало не екстремістською, про за словами членів Anonymous, вони виступають за повне скасування цензури в мережі й справедливість у всьому світі.

Під час масових протестів на вулицях, які також влаштовували хакери, вони активно користувалися масками, аби приховати свої обличчя.

Згодом саме цей атрибут став їхнім головним символом.

Таємничу маску ми раніше могли побачити у знаменитому фільмі “V означає Вендета”.

Там її носив герой V.

Інтернет-користувачі проводять паралелі між персонажем зі стрічки та сучасними інтернет-героями.

Атака “Розплата” у 2010 році стала справжньою сенсацією.

Тоді хакери зламували сайти організацій, що обмежували свободу слова в мережі та піратство.

“Розплата” отримала таку назву через затримання засновника сайту Wikileaks.

Під час атаки постраждали платіжні системи PayPal, Mastercard, Visa, а також система онлайн-банкінгу PostFinance.

Не пошкодували хакери й панівні кола, зламавши їхні поштові скриньки й сторінки в мережах.

Ще однією знаковою акцією стала операція «MegaUpload».

У 2012 році інтернет-фахівці зробили ряд кібератак на сайт MegaUpload із використанням програми для DDoS-атак LOIC.

Тоді ж на кілька годин перестали працювати й сайти ФБР, Білого дому й Міністерства юстиції.

Дісталося від “Анонімусу” й сайту Інтерполу.

У лютому 2012 року у відповідь на арешти членів хакерської групи була здійснена DDoS-атака на сайт Інтерполу, що змусило зупинити його роботу на кілька годин.

З різних джерел можна дізнатися, що хакерам після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося зламати телеканали й у прямому ефірі провладних російських каналів транслювати українські народні пісні.

25 лютого об’єднання оголосило справжню кібервійну Росії у своїх соцмережах.

Тоді ж перестали працювати й урядові сайти Кремля.

Anonymous також у своєму Твіттері повідомляли про злам телеканалу Russia Today (RT) у Франції.

Загалом, відомо, що хакерська Anonymous після оголошення «кібервійни» Кремлю зламала понад 2,5 тисячі сайтів держструктур та ЗМІ в Росії та Білорусі на знак підтримки України.

У зверненнях до російської влади хакери закликали зупинити геноцид проти українців.

Фото: Pexels

