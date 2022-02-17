Репетиція перед нападом? Навіщо російські хакери атакують Україну

Українців уже не здивуєш кібератаками: хоч вони нам дошкуляють, ми вже звикли до цього елемента гібридної війни. Та насправді хакерські злочини — це цілком військова спецоперація.
Напади на інформаційні системи можуть супроводжувати вторгнення, тож до них варто ставитися серйозніше.
Росія, яка воює проти нас, ось уже 15 років удосконалює тактики й методи військових кібератак.
Першим скоординованим і масованим хакерським нападом уважають конфлікт РФ з Естонією у 2007 році.
Тоді Москва роздула з незначної події велику геополітичну кризу.
Але одними заявами не обмежилися: 27 квітня 2007 року відбулась кібератака, яка на деякий час вивела з ладу сайти держустанов, банків та ЗМІ Естонії.
Натомість паралельно Кремль здійснив потужну інформаційну атаку, спровокувавши на вулицях Таллінна заворушення.Також по темі: Криптовалюта для Кім Чен Ина: як хакери обкрадають Європу і США Кібервійна світового масштабу. Чи помстяться США Росії за хакерські атаки? Холодна кібервійна? Як російські хакери тероризують Америку
Однак вже наступного року Росію вперше в історії використала хакерський напад як елемент військової агресії.
19 липня 2008 року кіберзлочинці зламали сайт президента Грузії.
Це дозволило виявити слабкі місця системи й подивитися, як грузини реагуватимуть на напад.
Що мають на меті російські військові хакери?
Чи досягли вони успіху в Україні?
Детальніше дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як кремлівські хакери готуються знищити нашу електромережу.
Фото: Pexels