Репетиція перед нападом? Навіщо російські хакери атакують Україну

Українців уже не здивуєш кібератаками: хоч вони нам дошкуляють, ми вже звикли до цього елемента гібридної війни. Та насправді хакерські злочини — це цілком військова спецоперація.

Напади на інформаційні системи можуть супроводжувати вторгнення, тож до них варто ставитися серйозніше.

Росія, яка воює проти нас, ось уже 15 років удосконалює тактики й методи військових кібератак.

Першим скоординованим і масованим хакерським нападом уважають конфлікт РФ з Естонією у 2007 році.

Тоді Москва роздула з незначної події велику геополітичну кризу.

Але одними заявами не обмежилися: 27 квітня 2007 року відбулась кібератака, яка на деякий час вивела з ладу сайти держустанов, банків та ЗМІ Естонії.

Натомість паралельно Кремль здійснив потужну інформаційну атаку, спровокувавши на вулицях Таллінна заворушення.

Однак вже наступного року Росію вперше в історії використала хакерський напад як елемент військової агресії.

19 липня 2008 року кіберзлочинці зламали сайт президента Грузії.

Це дозволило виявити слабкі місця системи й подивитися, як грузини реагуватимуть на напад.

Що мають на меті російські військові хакери?

Чи досягли вони успіху в Україні?

Детальніше дивіться в сюжеті Костянтина Ігнатчука.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як кремлівські хакери готуються знищити нашу електромережу.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.