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ICTV Ранок 08.04.2021 15:59
08.04.2021 15:59
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Продукти, які борються з безсонням: що можна і не можна їсти перед сном


Продукти від безсоння: що варто і що не варто їсти перед сном.

Що б такого випити або зїсти, щоб не мучило безсоння? Які продукти допомагають швидко засинати? А яка їжа, навпаки, провокує безсоння? Зараз ми тобі їх перелічимо!

Продукти від безсоння

Пий молоко

Отож, якщо вже давно пора у ліжко, а ти не можеш зімкнути очі — випий склянку молока.

Молочні продукти багаті на триптофан, який бере участь у виробленні серотоніну та мелатоніну. А саме ці речовини допомагають нам заснути.

Окрім молока, триптофан є у йогурті, бананах, вівсі, м’ясі птиці, арахісі та тунці.

Їж продукти, багаті на магній

шпинат фото

Магній разом із кальцієм допомагають заспокоїти тіло та розслабити м’язи.

Через відсутність цих мінералів, ти прокинешся через кілька годин і не зможеш знову заснути.

Саме дефіцит магнію — одна з причин хронічного безсоння. Отож, протягом дня їжте продукти, багаті цим мінералом: шпинат, банани, горіхи, насіння, рибу і цільнозернові продукти.

Пий травяні чаї

Ще один гарний спосіб заснути — випити чашку трав’яного чаю з ромашкою, м’ятою та пустирником.

Такий збір дуже добре заспокоює та налаштовує на міцний сон аж до ранку.

Продукти, які викликають безсоння

Не пий напої із вмістом кофеїну

Хочеш добре виспатися? Спробуй відмовитися від кави та чаю.

Стимулюючий ефект кофеїну досягає піку протягом 1-4 годин, але є люди, які відчувають його аж 12 годин! Хто знає, раптом ти серед них?

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Не наїдайся перед сном

Ситна вечеря теж заважає спати, адже організм зайнятий перетравлюванням їжі.

Тож останній прийом їжі має бути не пізніше, ніж за 2-3 години до сну.

Не вживай продуктів, багатих на тирамін

шоколад фото

Не слід вечеряти продуктами, багатими на тирамін: свининою, сиром, шоколадом, баклажанами, помідорами, картоплею та вином. Справа у тому, що ця речовина здатна перетворюватися на норадреналін — стимулятор мозку. І… не дає нам спати.

Правильно харчуйся — і будеш засинати сном немовляти!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко засинати.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
08.04.2021 15:59



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