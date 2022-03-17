Цілющий йод: навіщо він потрібен організму і які продукти його містять

Навіщо їсти продукти, багаті на йод, і у чому його найбільше? Ранок у Великому Місті усе тобі розповість.
Чим корисний йод
- Йод – один з найважливіших для нашого організму мікроелементів:
- Регулює здоров`я щитоподібної залози
- Підвищує імунітет
- Зменшує ризик виникнення онкологічних захворювань
- Допомагає організму ефективно спалювати калорії
- Бере участь у покращенні пам`яті, покращує розумову активність
- Зміцнює волосся
Норма споживання йоду
Норма споживання йоду залежить від віку.
Малюкам до 2 років достатньо 50 мкг на день. Дітям від 2 до 6 років – 90 мкг, від 7 до 12 – 120 мкг.
Дорослим потрібно 150 мкг.
А от вагітним і жінкам, які годують груддю, варто вживати аж 200 мкг йоду щодня.
Ознаки нестачі йоду в організмі
- Проблеми з пам’яттю та концентрацією уваги
- Відчуття слабкості
- Проблеми з репродуктивним здоров`ям, особливо у жінок
Які продукти містять йод:
- Морська риба – 200 мкг/100 г.
- Печінка тріски – 350 мкг/100 г.
- Клюква – 350 мкг/100 г.
- Фейхоа – 300 мкг/100 г.
- Морська капуста – 300 мкг/100 г.
- Картопля – 60 мкг/100 г.
- Молоко – 56 мкг/100 г.
- Хурма – 40 мкг/100 г.
- Індичка – 37 мкг/100 г.
- Яйця – 12 мкг/100 г.
Надлишок йоду в організмі
Заради справедливості, варто сказати, що існує і зворотня проблема – надлишок йоду в організмі.
Зустрічається вона значно рідше, втім, не менш серйозна. Тому перед тим, як налягати на продукти з високим вмістом йоду, краще проконсультуватися з лікарем.
До симптомів надлишку йоду надележать схильність до діареї, рання сивина, дратівливість, пітливість.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, корисні для серця.
Фото: Pixabay