Цілющий йод: навіщо він потрібен організму і які продукти його містять

Навіщо їсти продукти, багаті на йод, і у чому його найбільше? Ранок у Великому Місті усе тобі розповість.

Норма споживання йоду залежить від віку.

Малюкам до 2 років достатньо 50 мкг на день. Дітям від 2 до 6 років – 90 мкг, від 7 до 12 – 120 мкг.

Дорослим потрібно 150 мкг.

А от вагітним і жінкам, які годують груддю, варто вживати аж 200 мкг йоду щодня.

Заради справедливості, варто сказати, що існує і зворотня проблема – надлишок йоду в організмі.

Зустрічається вона значно рідше, втім, не менш серйозна. Тому перед тим, як налягати на продукти з високим вмістом йоду, краще проконсультуватися з лікарем.

До симптомів надлишку йоду надележать схильність до діареї, рання сивина, дратівливість, пітливість.

Фото: Pixabay

