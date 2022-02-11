Здоров’я на першому місці! Які продукти корисні для нирок

А ти знаєш, які продукти корисні для нирок? Ранок у Великому Місті відшукав цікаву інформацію, яка може тобі знадобитися, аби вберегти здоров’я. Залишайся з нами і читай нижче.

Які продукти корисні для нирок

Основна функція нирок – виводити шкідливі речовини з організму. Водночас вони найбільш уразливі, а тому треба добре подумати, перш ніж споживати копчену, надмірно солону і дуже калорійну їжу.

Натомість у список корисних продуктів для нирок входять:

Шипшина

Суниця

Огірки

Гарбуз

Морква

Обліпиха

Кінза

Риба та морепродукти

Солодкий перець

Капуста

Диня

Яблука

Кавун

Свіжа зелень

Хліб із житнього борошна

Чиста вода – 1,5/2 л на день

Чого НЕ люблять нирки

Нирки проти алкоголю, гострої їжі, оцету, кави, газованих напоїв, фруктів і овочів із парника, грибів, спецій та бобових.

Але це зовсім не означає, що їх терміново потрібно вилучити із раціону. Просто намагайся менше споживати ці продукти, аби в нирках не виникало каменів.

І ще важлива порада: не захоплюйся дієтами! Вони приносять лише короткочасний результат і наносять шкоди усьому організму та зокрема ниркам.

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Фото: Unsplash

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