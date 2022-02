Здоров’я на першому місці! Які продукти корисні для нирок

А ти знаєш, які продукти корисні для нирок? Ранок у Великому Місті відшукав цікаву інформацію, яка може тобі знадобитися, аби вберегти здоров’я. Залишайся з нами і читай нижче.

Основна функція нирок – виводити шкідливі речовини з організму. Водночас вони найбільш уразливі, а тому треба добре подумати, перш ніж споживати копчену, надмірно солону і дуже калорійну їжу.

Натомість у список корисних продуктів для нирок входять:

Але це зовсім не означає, що їх терміново потрібно вилучити із раціону. Просто намагайся менше споживати ці продукти, аби в нирках не виникало каменів.

І ще важлива порада: не захоплюйся дієтами! Вони приносять лише короткочасний результат і наносять шкоди усьому організму та зокрема ниркам.

Фото: Unsplash

