7 продуктів для міцних нігтів та красивого волосся

Продукти, корисні для нігтів і волосся – Ранок у Великому Місті розповість, що потрібно включити до свого раціону.
Продукти, корисні для нігтів і волосся
Морква
Морква, а також гарбуз та інші помаранчеві овочі – це потужне джерело вітаміну А.
Він допомагає сповільнити процес старіння клітин, запобігає розшаруванню нігтів, зменшує жирність волосся та є чудовою профілактикою лупи та грибка.Також по темі: Захисник усіх клітин: навіщо нам вітамін Е та у яких продуктах він міститься Косметолог розповіла, які продукти роблять шкіру проблемною ТОП-5 шкідливих продуктів, які псують шкіру
Сочевиця
Цинк, залізо, білок, біотин – усе це важливі речовини, які роблять волосся густим і блискучим, а нігті – здоровими. І всі вони вмістяться в сочевиці.
Тож радимо обов’язково включити ці бобові до свого меню.
Мигдаль
Мигдаль багатий на вітамін Е, кальцій, білок та органічні антиоксиданти.
У комплексі цей набір сприяє синтезу колагену, який так потрібен для швидкого росту і краси нашого волосся та нігтів, а ще кісток і шкіри.
Втім, зауваж: максимальну користь ти отримаєш не від смаженого, а саме від сирого мигдалю.
Оливкова олія
Головна «фішка» оливкової (а також льняної) олії – високий вміст вітамін E.
Він вважається вітаміном краси. І недарма. Адже завдяки йому нігті та волосся ростуть просто блискавично.
Більше того, цей чарівний вітамін зміцнює волосяні цибулини, що допомагає впоратися з випадінням волосся.
Апельсини
Апельсини не лише підвищують імунітет у цілому, але й ефективно зміцнюють нігтьову пластину.
А все тому, що цитрусові містять багато вітаміну С та заліза.
При регулярному вживанні вони допомагають позбутися ламкості нігтів у досить стислі терміни.
Молочні продукти
Молочні продукти – чудове джерело органічного кальцію, який легко засвоюється організмом. Цей мікроелемент – одна з головних будівельних матеріалів для волосся та нігтів. А також для зубів і кісток.
Тож молоко, кефір, йогурт чи кисломолочний сир – вибір за тобою.
Шпинат
Шпінат – одін із лідерів за вмістом вітаміну B9, більш відомого як фолієва кислота.
Він не лише допомагає нігтям рости здоровими, але й бере активну участь у регенерації клітин шкіри.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо організму антиоксиданти і де вони містяться.
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