Де здати кров: адреси пунктів переливання по Україні

Де і як здати кров на потреби армії.

Донорські центри роблять стратегічні запаси крові на випадок великої кількості поранених.

Кожний українець віком від 18 до 60 років може зробити свій внесок у загальну справу – здати кров, щоб врятувати життя людей.

Для цього потрібно прийти до пункту переливання крові та мати при собі паспорт.

Ось перелік відкритих станцій, які працюють в усіх обласних та районних центрах, а також у великих лікарнях.

Докладнішу інформацію та адреси пунктів переливання крові можна знайти на сайті Donor.ua.

Київський міський центр крові почав працювати цілодобово, адреса Максима Берлінського, 12, та вулиця Петра Запорожця, 26.

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами:

Адреси центрів крові:

Київська обласна клінічна лікарня

вул. Багговутівська, 1а, корп. 13, 4 поверх

Центр служби крові Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України

вул. В. Чорновола, 28/1, новий корпус, Сектор Б, Центр служби крові

Національний інститут раку

вул. Ломоносова, 33/43, 1-ий поверх

Центр крові Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь

вул. Госпітальна, 18

Відділ по забору та збереженню крові Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України

вул.Бульварно-Кудрявська, 27

Інститут серця МОЗ України (Київський міський центр серця). Відділення трансфузіології

вул. Братиславська, 5А

Відділення трансфузології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова вул.Героїв Севастополя, 30 у приміщенні Консультативної поліклініки ДУ “НІХТ ім. О.О.Шалімова” НАМНУ, 1-й поверх

Відділення переливання крові Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова вул. Амосова, 6, Другий корпус, другий поверх

Центр трансфузіології Клінічної лікарні ФЕОФАНІЯ

Відділення трансфузіології Київської міської клінічної лікарні № 3

вул. Петра Запорожця, 26

Відділення трансфузіології Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України

вул. Чорновола, 28/1

Структурний підрозділ № 1, відділення трансфузіології Київського міського центру крові

Пимоненка, 8

Biopharma Plasma Київ

вул. Сверстюка, 2-А

Вінницький обласний центр служби крові

вул. Пирогова, 48

Волинський обласний центр служби крові

пр. Волі, 47

Відділення трансфузіології Волинської обласної клінічної лікарні

Просп. Президента Грушевського, 21

КП “Волинський обласний госпіталь ветеранів війни”

вул. Стефаника, 3а

КП “Волинський обласний перинатальний центр” Волинської обласної ради

проспект Відродження, 30

КП “Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр” Волинської обласної ради

вул, Львівська, 50

Дніпропетровська обласна станція переливання крові

пр. Б. Хмельницького, 17

Відділення трансфузіології КНП Міська клінічна лікарня №4 ДМР

вул. Ближня, 31

Державний заклад Спеціалізована медико-санітарна частина №6

вул. Тітова, 29

КП “Дніпропетровський обласний перинатальний центр (ДОПЦ ) зі стаціонаром” Дніпропетровської обласної ради (ДОР)

вул. Космічна, 17

Станція переливання крові м. Маріуполь

вул. Троїцька, 48

Станція переливання крові м. Краматорська

вул. Василя Стуса, 8

Відділення трансфузіології (колишня станція переливання крові)

вулиця Університетська, 18

Житомирський обласний центр крові

вул. Кибальчича, 16

Закарпатська обласна станція переливання крові

вул. Л. Толстого, 15

Запорізький обласний центр служби крові

вул. Леоніда Жаботинського, 32

Віділення трансфузіології Комунальної установи “Запорізька обласна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради

Горіхівське шосе, 10

Відділення трансфузіології КНП “Міська лікарня №9” Запорізької Міської Ради

вул. Щаслива, 1

Відділення трансфузіології з заготівлею крові КНП Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької Міської Ради

вул. Перемоги, 80

Прикарпатський обласний центр служби крові

вул. С. Бандери, 23

Кіровоградська обласна станція переливання крові

вул. Преображенська, 88

Сєвєродонецька обласна станція переливання крові

вул. Сметаніна, 5

Старобільська центральна районна лікарня

вул. Кірова, 67

Відділення трансфузіології Новопсковської РТМО

вул. Українська 114

КНП “Лисичанська багатопрофільна лікарня”

пр. Перемоги 134

Сватівська багатопрофільна лікарня

пров. Промисловий, 11

КНП “Рубіжанська центральна міська лікарня” Рубіжанської міської ради

вул. Студентська, 19

Новоайдар

КНП “Новоайдарська багатопрофільна лікарня” Новоайдарської районної ради

вул. Незалежності, 20

Львівський обласний центр служби крові

вул. Пекарська, 65

Миколаївська обласна станція переливання крові

пров. Радіо, 2

Миколаївська центральна районна лікарня

вул. Поштова, 118

Одеська обласна станція переливання крові

пров. Бісквітний, 2

Одеська обласна клінічна лікарня

вул. Академіка Заболотного, 32а

Одеський обласний клінічний медичний центр

вул. Суднобудівна, 1

Одеська міська клінічна лікарня № 11

Вул. Академіка Воробйова 5г

Одеська обласна дитяча клінічна лікарня

вул. Академіка Воробйова, 3

Полтавська обласна станція переливання крові

вул. Шевченка, 23

Відділення переливання крові 1-шої міської клінічної лікарні

вул.Енгельса, 27а

Рівненський обласний центр служби крові

вул. С. Бандери, 31

Відділення трансфузіології Рівненської обласної клінічної лікарні

вулиця Київська, 78

КНП “Міська лікарня №2” Рівненської міської ради

вул. Олександра Олеся, 13

ППО КП “Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер” РОР

вул. Пересопницька, 7

КНП «Рівненська центральна міська лікарня» РМР

вул. Миколи Карнаухова, 25 А

КП “Обласний перинатальний центр” Рівненської обласної ради

вул. Міцкевича, 30

КНП “Пологовий будинок” РМР

вул. Медична, 7

КП “Рівненський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр” РОР

вул. Дворецька, 108

КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” Рівненської обласної ради

вул. Київська, 60

КП “Рівненський обласний протипухлинний центр” Рівненської обласної ради

вул. Олександра Олеся 12

Шосткінська районна лікарня, віділення трансфузіології

вул. Прорізна, 12а

Центр крові не надає інформацію щодо запасів.

Сумський обласний центр служби крові

провулок Громадянський, 2

Тернопільський обласний центр служби крові

вул. Клінічна, 8

Центр крові не надає інформацію щодо запасів.

Харківський обласний центр служби крові

вул. Клочківська, 366

Центр крові не надає інформацію щодо запасів.

Харківська міська багатопрофільна лікарня №18

вул. Краснодарська 104

Херсонський обласний центр служби крові

Миколаївське шосе, 7

Відділення трансфузіології Львівського військово-медичного клінічного центру

Личаківська, 26

Львівська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

вул. Миколайчука, 9

Станція переливання крові Львівської залізниці

вул. Івана Огієнка, 5

Хмельницький обласний центр служби крові

вул. Г. Сковороди, 29

КП “Хмельницька міська лікарня” Хмельницької міської Ради

провул. Проскурівський,1

Хмельницька Центральна районна лікарня

вул. Львівське шосе, 1

Хмельницький міський перинатальний центр

вул. Хотовицкого, 6

КНП “Хмельницька Обласна лікарня” ХОР

вул. Пілотська, 1

КНП “Хмельницький обласний протипухлинний центр”

вул. Пілотська, 1

Комунальний заклад Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради

вул. Менделєєва, 3

Третя Черкаська Міська лікарня швидкої медичної допомоги

вул. Рози Люксембург, 210

КНП Черкаський обласний кардіоцентр

вул. Мечникова, 25

Чернівецький обласний центр служби крові

вул. Українська, 36

Пологовий будинок №2 м. Чернівці

вул. Рівненська, 8

Центр крові не надає інформацію щодо запасів.

Пологовий будинок №1 м. Чернівці

вул. Головна, 129

Чернігівський обласний центр крові

вул. Пирогова, 13

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як стати донором в Києві.

Фото: Рixabay

