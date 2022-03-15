Універсальний корінець: корисні властивості женьшеню

Чому варто вживати корінь женьшеню та чим він корисний.
У тривожні воєнні часи нам доводиться багато часу проводити в холодних укриттях. У таких умовах особливо важливо дбати про своє здоров’я.
Піклуватися про свій імунітет можна й без хімічних препаратів.
Для зміцнення організму чудово підійде звичайний женьшень.
Зазвичай його використовують у вигляді настоянок, відварів, порошків та мазей.
Ранок у Великому Місті зараз розповість тобі про всі корисні властивості цього чудодійного кореня.
Корисні властивості женьшеню
Справжня скарбниця мікроелементів і вітамінів
Цей продукт містить ніацин, пантотенову кислоту, біотин, фолієву кислоту, а також вітаміни В2, В3.
Не варто забувати й про цілу групу мінералів, серед яких P, K, Ca, Mg, Al, Fe, Cu, Zn, Mo, Mn.
Не кожна біоактивна добавка може похизуватися таким складом!
До речі, женьшень – це ще й кладязь корисних вуглеводів, які насичують організм без шкоди для нього.
Захист від вірусів
Мабуть, одна з найактуальніших властивостей чудо-корінця.
Завдяки природним антисептикам у своєму складі, женьшень чудово бореться із подразниками й не залишає їм жодних шансів.
За умови постійного вживання він нормалізує роботу всіх внутрішніх органів і зміцнює загальний імунітет.
Найкращий природний енергетик
Забудьте про каву й інші подібні напої!
Женьшень надасть потужний заряд енергії на довгий час без шкоди для здоров’я.
Цей продукт значно знижує втому й надає сил навіть для фізичних вправ після важкого робочого дня.
Тому якщо ти часто відвідуєш спортзал, женьшень має стати твоїм “найкращим другом”.
Чудовий антистрес
Важко залишатися енергійними й веселими, коли ми з головою занурюємося в робочий процес.
Шалений темп життя й проблеми роблять нас агресивними й тривожними.Також по темі: Джерело краси та антиоксидантів. Корисні властивості кокоса Напій довголіття: корисні властивості чорного чаю Чому вам варто включити у раціон квасолю: корисні властивості і шкода
І знову на допомогу прийде женьшень.
Антиоксиданти й інші допоміжні речовини змусять твій організм адаптуватися то зовнішніх подразників, які викликають стрес і подарують хороший настрій.
Зниження ризику захворіти на рак
У наш час рак досі залишається однією з найстрашніших хвороб людства, від якої майже неможливо вилікуватися.
Найкращий спосіб уберегти себе – діяти на випередження.
Річ у тому, що женьшень багатий на гінзенозиди (основні дієві речовини кореня), які дійсно здатні знизити ризик захворіти на онкологію.
Окрім того, людям з онкологією також радять активно вживати цю рослину.
Кому не можна вживати женьшень
Для когось користь, а для когось – шкода
Лікарі не рекомендують давати женьшень дітям із несформованим організмом, адже він має навчитися боротися з усіма небезпеками без допоміжних елементів.
Не варто вживати цей корінь і вагітним жінкам, а також матусям, що годують малюків своїм грудним молоком.
Гіпертоніки мають бути особливо обачними під час вживання женьшеню, адже він може викликати зниження апетиту й підвищення тиску в таких людей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості грейпфрута.
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