Перехід на літній час 2022: коли в Україні переведуть годинник

У 2022 році в ніч із 26 на 27 березня рівно о 3.00 Україна офіційно перейде на літній час. Стрілки переведуть на 1 годину вперед.
Годинники на літній час традиційно переводять в останню неділю першого місяця весни.
Сьогодні більшість гаджетів роблять це автоматично. Тож зранку залишиться тільки перевірити, чи всі девайси змінили час на літній. І перевести механічні годинники, якщо у вас такі є.
Переведення годинника на літній час: вплив на здоров’я
Безумовно, перевід годинника – це стрес для організму, особливо коли йдеться про перехід на літній час. Адже в людини збивається звичний графік життя.
Зараз усім морально важко ще й через бойові дії, що активно розгортаються на території України.
Наслідком можуть стати дратівливість, сонливість та загальна слабкість.Також по темі: Евакуація з тваринами: що взяти та як уберегти від стресу улюбленця Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині Психолог безкоштовно: як отримати онлайн-консультацію?
Аби мінімізувати шкідливий вплив переводу годинника, радимо дотримуватись таких рекомендацій:
- За кілька днів до переводу годинника починати раніше лягати спати і раніше вставати. Кожен день зсувай графік на 15 хвилин вперед.
- Перед сном обов’язково провітри кімнату. Свіже повітря допоможе швидше заснути та краще виспатись. Відкривай вікно в безпечний час. Якщо чуєш звуки сирени, перенеси провітрювання й не підходь близько до скла.
- Кілька днів після переведення годинника не поспішай вставати одразу після дзвінка будильника. Дай собі відпочити щонайменше 10 хвилин додатково! Так організму буде легше пристосуватися до нового часу.
- У день переводу стрілок (і ще кілька днів, поки організм не звикне до нового графіку) намагайся уникати стресів. Дозволь собі порелаксувати!
- Зверни увагу на харчування – воно має бути збалансованим. І пий більше чистої води.
Ці прості рекомендації допоможуть тобі перейти на літній час майже без стресу для організму.
Тож не забудь перевести годинник і бережи себе!
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Фото: Pixabay