Як відрізнити українську техніку від російських окупантів: інструкція

Як відрізнити українську техніку від російських окупантів?

Російська техніка має темно-зелений та болотний колір. Іноді на ній є трикольоровий окрас.

Українська ж техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, подібний до оливового.

Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною, також має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

Не публікуйте фото та відео нашої армії! Цим ви допомагаєте ворогу!

Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Depositphotos

