Як відрізнити українську техніку від російських окупантів: інструкція

Як відрізнити українську техніку від російських окупантів?

Російська техніка має темно-зелений та болотний колір. Іноді на ній є трикольоровий окрас.

Українська ж техніка має окрас у вигляді «пікселю» або темно-зелений колір, подібний до оливового.

Техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною, також має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

Косу лінію на кузові – на Херсон.

Мітка Z або V на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці).

Трикутник – для підрозділів на Слов’янськ та Краматорськ.

Коло – для мобільного резерву.

Що робити якщо побачили окупаційну техніку?

Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу.

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Якщо можете – намагайтесь знищити техніку окупантів усіма можливиими способами.

Важливо!

Не публікуйте фото та відео нашої армії! Цим ви допомагаєте ворогу!

Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Depositphotos

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