Символ української нації: цікаві факти про Тараса Шевченка

Цікаві факти про Тараса Шевченка, які здивують кожного.

Сьогодні Україна мала б із розмахом відзначати велике свято — день народження легендарного поета й письменника Тараса Шевченка.

На жаль, війна внесла свої корективи й вшановувати пам’ять цього визначного митця багатьом доведеться у сховищах.

Проте ніякі обставини не змусять нас забути про Тараса, адже він — невіддільна частина української історії й символ боротьби, яку зараз нам вкотре доводиться вести з ворогами.

Ранок у Великому Місті зібрав 10 найцікавіших і маловідомих фактів про Шевченка.

Хоч від моменту смерті поета пройшло вже багато десятиліть, дані про його параметри збереглися.

У формулярному списку про службу лінійного Оренбурзького батальйону №1 вказано, що зріст Тараса становив 164 сантиметри.

Ім’я Шевченка підкорило не тільки землю, а й космос.

У 1975 році кратеру на Меркурії дали назву на честь Тараса Григоровича.

Пам’ять про великого письменника закарбувалася навіть поза межами нашої планети!

За своє життя поет створив кілька сотень картин.

З них до наших часів збереглися 835 малюнків.

Талановитий митець створював шедеври тушшю, простим олівцем, аквареллю і т.д.

Варто зазначити, що лише невелика частина картин мають авторський підпис Шевченка.

Усі українці знають про пам’ятне місце на Чернечій горі біля Канева, де розташована могила Тараса Григоровича.

Та насправді спершу поета поховали на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі.

Останки Шевченка доправили до України лише за два місяці після похорон у Росії.

Зображення поета площею понад 500 м² намалювали в знаковому для України місті.

На стіні харківської 17-поверхівки художники створили портрет, що згодом занесли до Книги рекордів України.

Зараз залишається тільки сподіватися на те, що малюнок висотою 43 метри й шириною 12 метрів уціліє від обстрілів ворожих військ.

На момент своєї смерті письменник і уявити собі не міг, як сильно його шануватимуть потомки.

Люди по всьому світу звели 1384 пам’ятники Тарасові.

Звісно, більша їх частина розташована в Україні – 1256 монументів.

Інші статуї розмістили в США, Китаї, Бразилії і т.д.

Рекорди, присвячені Шевченкові, ніколи не перестануть дивувати.

Український майстер Микола Сядристий вирішив створити символічне видання знаменитого “Кобзаря” розміром близько половини квадратного міліметра.

Гортати сторінки можна тільки за допомогою тоненького волоска й під лупою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим запам’ятався Іван Дзюба Україні та світу.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.