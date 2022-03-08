Працює через Монобанк: як підключити eSIM і навіщо вона потрібна

Що таке eSIM та як її підключити?
За 13 днів війни ворог зрозумів, що український народ зламати й захопити дуже непросто.
Окупанти роблять усе, щоб залякати нас: ширять фейки, трощать будинки мирного населення, перекривають виїзди з міст і навіть блокують мобільний зв’язок у деяких областях.
Та винахідливі українці все ж знайшли спосіб, що допомагає під’єднатися до певної мережі.
Розповідаємо, що ж таке eSIM і як вона працює.
Усе, що потрібно знати про eSIM
Що таке eSIM?
Нещодавно Monobank анонсував запуск нової функції — підключення віртуальної SIM-картки Lifecell.
eSIM можуть користуватися власники смартфонів на базі операційних систем IOS та Android.
Додаткова електронна SIM-картка може виконувати функцію основної або ж другої картки.
Під’єднатися до мережі дуже просто: для цього потрібен лише відносно стабільний Wi-Fi та додаток Monobank.
Як підключити віртуальну SIM-картку?
Спершу потрібно відкрити сам додаток Монобанку.
В меню оберіть функцію Ще.
Далі слід натиснути на опцію Отримати eSIM.
Після цього програма надаватиме чіткі інструкції.
Реєстрація картки абсолютно безкоштовна й займає всього кілька хвилин.Також по темі: Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни Як отримати медичну допомогу онлайн: чат Допомога для всіх у Telegram Як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв'язку
Додаткові рекомендації
Мінцифри наголошують на тому, що мобільна мережа зараз вкрай навантажена, тож за можливості слід зменшити користування зв’язком.
Експерти радять під’єднуватися до Wi-Fi та відключити функцію автоматичного збереження файлів у різних месенджерах.
Такі прості кроки допоможуть стабілізувати мережу, якщо бодай третина українців їх виконає.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як налаштувати українське телебачення у застосунку Дія.
Фото: Pexels