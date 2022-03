Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту

На тлі вторгнення російських військ до України, найбільші оператори відключили зв’язок окупантам.

“Київстар”, “Vodafone Україна” та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.

Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Тому, залишившись без нього, ворожі солдати відбирають телефони в українці, щоб мати можливість зателефонувати з їхніх номерів та передати інформацію.

У Держспецзв’язку порадили українцям, у яких окупанти відібрали телефон, якнайшвидше повідомити про це оператора і попросити заблокувати номер.

Зверніться до сусідів чи знайомих, або до людини в якої є телефон та наберіть мобільного оператора.

Якщо поруч з вами є відділення поліції або інших правоохоронних органів, попросіть у них зателефонувати оператору.

Київстар:

466 — з мобільного;

0 800 300 466 — зі стаціонарного;

Viber — можна зв’язатися безпосередньо з оператором і отримати допомогу в додатку.

Vodafone Україна:

111 —з мобільного;

0 800 400 111 — з будь-якого номера в Україні для абонентів інших операторів;

online чат — можна зв’язатися безпосередньо з оператором в режимі онлайн.

lifecell

5433 — з мобільного;

0 800 20 5433 — зі стаціонарного чи будь-якого мобільного номера інших операторів.

Пам’ятайте! Від одного дзвінка російських бойовиків може залежати безпека України та життя місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні чатботи в період війни.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.