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ICTV Ранок 05.03.2022 12:39
05.03.2022 12:39
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Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту

Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту

На тлі вторгнення російських військ до України, найбільші оператори відключили зв’язок окупантам. 

“Київстар”, “Vodafone Україна” та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Росії та Білорусі.

Зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Тому, залишившись без нього, ворожі солдати відбирають телефони в українці,  щоб мати можливість зателефонувати з їхніх номерів та передати інформацію.

Що робити, якщо окупанти забрали телефон

У Держспецзв’язку порадили українцям, у яких окупанти відібрали телефон, якнайшвидше повідомити про це оператора і попросити заблокувати номер.

Зверніться до сусідів чи знайомих, або до людини в якої є телефон та наберіть мобільного оператора.

Якщо поруч з вами є відділення поліції або інших правоохоронних органів, попросіть у них зателефонувати оператору.

Гаряча лінія операторів:

Київстар:

466 — з мобільного;

0 800 300 466 — зі стаціонарного;

Viber — можна зв’язатися безпосередньо з оператором і отримати допомогу в додатку.

Vodafone Україна:

111 —з мобільного;

0 800 400 111 — з будь-якого номера в Україні для абонентів інших операторів;

online чат — можна зв’язатися безпосередньо з оператором в режимі онлайн.

lifecell

5433 — з мобільного;

0 800 20 5433 — зі стаціонарного чи будь-якого мобільного номера інших операторів.

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Пам’ятайте! Від одного дзвінка російських бойовиків може залежати безпека України та життя місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні чатботи в період війни.

Фото: Рexels

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Теги: війна, корисні поради, мобільний телефон, Україна
05.03.2022 12:39



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