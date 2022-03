Не геройствувати! Правила дій при виявлені підозрілих предметів

Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет.

В українських містах, окрім ворожих обстрілів, працюють диверсійні групи.

Їх мета розвідувати ситуацію в місті та створювати навмисні підривні дії у місцях скупчення людей.

Вони, кажуть можуть розкидати предмети, начинені вибухівкою.

Про це повідомляє Центрі громадського здоров’я МОЗ.

Розповідаємо, що робити, якщо виявили підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Диверсанти можуть залишати в громадських місцях:

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою заборонено:

– наближатися до предмета;

– пересувати його або брати до рук;

– розряджати, кидати, вдаряти по ньому;

– розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет.

Найперше — сповістити поліцію, ДСНС або територіальну оборону. Потрібно вказати місце знахідки, дату та час її виявлення.

Про знахідку розповідайте людям, які поруч. Переконайтеся, що вони залишили небезпечну ділянку.

Підозрілі предмети не можна совати, торкатися, до них підходити.

За можливості позначте або обгородіть місце знахідки. Для цього використайте мотузки, шматки тканини, дошки тощо.

Не користуйтеся засобами радіозв’язку біля знахідки.

Обов’язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи (пам’ятайте, що ви є дуже важливим свідком).

Роз’ясніть дітям, що будь-який предмет, знайдений на вулиці або у під’їзді, може бути небезпечним.

Фото: Рixabay

