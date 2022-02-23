Зібрав сотні людей: Вакарчук підтримав українців неочікуваним концертом

Популярний український гурт Океан Ельзи вирішили організувати спонтанний концерт у Києві на мосту просто неба.

Про це соліст бенду повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі.

На фото й відео він щиро співає серед натовпу й навіть вилазить на огорожу мосту.

Та схоже, що Вакарчук зовсім не боїться висоти.

Цікаво зазначити й те, що про концерт Святослав нікого заздалегідь не попереджав.

Він просто закликав прийти всіх охочих на київський пішохідний міст за кілька годин до початку дійства.

— Дякую всім, хто сьогодні так швидко і несподівано для нас самих зібрався на наш імпровізований виступ! — написав у своєму пості співак.

Прихильники гурту активно підспівували майже зі сльозами на очах.

У такий непростий час єдність дуже важлива для українців.

— Ми тут, вдома, ми продовжуємо робити свою справу, бути зосередженими, спокійними. Віримо у кожного з нас і, найбільше, у свою армію! Слава Україні! — прокоментував той же допис Вакарчук.

Кияни такому сюрпризу точно зраділи.

Та й не тільки кияни!

Лише за кілька годин світлини й ролик набрали понад 27 тисяч лайків і сотні схвальних коментарів.

Отож, сумніватися в тому, що прихильники в захваті від такої доброї витівки, не доводиться.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про спортивну фігуру Святослава Вакарчука.

Фото: sviatoslav.vakarchuk

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