Зібрав сотні людей: Вакарчук підтримав українців неочікуваним концертом

Популярний український гурт Океан Ельзи вирішили організувати спонтанний концерт у Києві на мосту просто неба.
Про це соліст бенду повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі.
На фото й відео він щиро співає серед натовпу й навіть вилазить на огорожу мосту.
Та схоже, що Вакарчук зовсім не боїться висоти.
Цікаво зазначити й те, що про концерт Святослав нікого заздалегідь не попереджав.
Він просто закликав прийти всіх охочих на київський пішохідний міст за кілька годин до початку дійства.
— Дякую всім, хто сьогодні так швидко і несподівано для нас самих зібрався на наш імпровізований виступ! — написав у своєму пості співак.
Прихильники гурту активно підспівували майже зі сльозами на очах.
У такий непростий час єдність дуже важлива для українців.
— Ми тут, вдома, ми продовжуємо робити свою справу, бути зосередженими, спокійними. Віримо у кожного з нас і, найбільше, у свою армію! Слава Україні! — прокоментував той же допис Вакарчук.
Кияни такому сюрпризу точно зраділи.
Та й не тільки кияни!Також по темі: Вакарчук зворушив підписників, присвятивши пісню медикам Вакарчук назвав рецепт щастя для України Фігура, як у зірки! Українські селебрітіс поділилися власними секретами стрункості
Лише за кілька годин світлини й ролик набрали понад 27 тисяч лайків і сотні схвальних коментарів.
Отож, сумніватися в тому, що прихильники в захваті від такої доброї витівки, не доводиться.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про спортивну фігуру Святослава Вакарчука.
Фото: sviatoslav.vakarchuk