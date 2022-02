Зібрав сотні людей: Вакарчук підтримав українців неочікуваним концертом

Популярний український гурт Океан Ельзи вирішили організувати спонтанний концерт у Києві на мосту просто неба.

Про це соліст бенду повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі.

На фото й відео він щиро співає серед натовпу й навіть вилазить на огорожу мосту.

Та схоже, що Вакарчук зовсім не боїться висоти.

Цікаво зазначити й те, що про концерт Святослав нікого заздалегідь не попереджав.

Він просто закликав прийти всіх охочих на київський пішохідний міст за кілька годин до початку дійства.

Прихильники гурту активно підспівували майже зі сльозами на очах.

У такий непростий час єдність дуже важлива для українців.

Кияни такому сюрпризу точно зраділи.

Та й не тільки кияни!

Лише за кілька годин світлини й ролик набрали понад 27 тисяч лайків і сотні схвальних коментарів.

Отож, сумніватися в тому, що прихильники в захваті від такої доброї витівки, не доводиться.

