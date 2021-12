Кремлівські фейкомети активізвувались! Все про інформаційну агресію РФ

Чому Кремль нарощує потоки дезінформації та пропаганди.

Росія поширює кадри з тепловізора, як начебто доказ нічного розстрілу українськими військовими групи мігрантів, які пробрались із Білорусі у Чорнобильську зону.

Але це повний фейк!

І до того ж лише один з багатьох…

РФ за останні кілька тижнів значно наростила потік дезінформації та пропаганди, особливо щодо воєнних намірів Кремля.

Фахівці відзначають — так російська пропаганда “розгулювалась” лише 2014 року.

То з яких причин кремлівських фейків побільшало саме зараз?

А також — чому стару байку про “розіп’ятого хлопчика в трусиках” не варто недооцінювати?

Про повномасштабну психологічно-інформаційну атаку Кремля проти України та світу, дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: ЗСУ

