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Video: Кремлівські фейкомети активізвувались! Все про інформаційну агресію РФ

Чому Кремль нарощує потоки дезінформації та пропаганди. Росія поширює кадри з тепловізора, як начебто доказ нічного розстрілу українськими військовими групи мігрантів, які пробрались із Білорусі у Чорнобильську зону. Але це повний фейк! І до того ж лише один з багатьох... РФ за останні кілька тижнів значно наростила потік дезінформації та пропаганди, особливо щодо воєнних намірів Кремля. Фахівці відзначають — так російська пропаганда “розгулювалась” лише 2014 року. [read_more_news] То з яких причин кремлівських фейків побільшало саме зараз? А також — чому стару байку про "розіп’ятого хлопчика в трусиках" не варто недооцінювати? Про повномасштабну психологічно-інформаційну атаку Кремля проти України та світу, дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто Україні сподіватись на підтримку США в боротьбі з Кремлем. Фото: ЗСУ

Кремлівські фейкомети активізвувались! Все про інформаційну агресію РФ
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Чому Кремль нарощує потоки дезінформації та пропаганди.

Росія поширює кадри з тепловізора, як начебто доказ нічного розстрілу українськими військовими групи мігрантів, які пробрались із Білорусі у Чорнобильську зону.

Але це повний фейк!

І до того ж лише один з багатьох…

РФ за останні кілька тижнів значно наростила потік дезінформації та пропаганди, особливо щодо воєнних намірів Кремля.

Фахівці відзначають — так російська пропаганда “розгулювалась” лише 2014 року.

Також по темі: Хто занурить світ у хаос? Британська розвідка МІ-6 назвала глобальні загрози для всієї планети Жертви російської пропаганди: чому немає сенсу з ними сперечатися Чому українці не бояться нападу Росії?

То з яких причин кремлівських фейків побільшало саме зараз?

А також — чому стару байку про “розіп’ятого хлопчика в трусиках” не варто недооцінювати?

Про повномасштабну психологічно-інформаційну атаку Кремля проти України та світу, дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи варто Україні сподіватись на підтримку США в боротьбі з Кремлем.

Фото: ЗСУ

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ICTV / Ранок / Кремлівські фейкомети активізвувались! Все про інформаційну агресію РФ / 03.12.2021 10:20
03.12.2021 10:20

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