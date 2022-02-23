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ICTV Ранок 23.02.2022 19:15
23.02.2022 19:15
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Справжня силачка. Сінді Кроуфорд показала сталевий біцепс

Справжня силачка. Сінді Кроуфорд показала сталевий біцепс

55-річна відома супермодель Сінді Кроуфорд показала розкішне тіло.

Світлинами зірка 90-х поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона позує в костюмі, що підкреслює її витончену фігуру на тлі спортивної зали.

Тендітна, на перший погляд, Сінді потішила фанатів біцепсом з усмішкою на вустах.

А чому б і не похизуватися підтягнутими формами?

Кроуфорд часом навіть дозволяє собі поласувати тортом.

Модель регулярно тренується, тому й не набирає зайвих кілограмів.

Також по темі: Наздогнала зіркову матусю? Донька Сінді Кроуфорд знялась топлес для відомого глянцу Розкішна фігура у 55. Сінді Кроуфорд підкорила шанувальників знімком у купальнику Не старіє. 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії

Підписники такий спортивний пост оцінили.

У коментарях вони завалили зірку компліментами.

— Неймовірне тіло, Сінді! — написала під дописом прихильниця Кроуфорд.

За кілька днів фото назбирало понад 60 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-х.

Фото: cindycrawford

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Теги: зірковий інстаграм, Сінді Кроуфорд, шоу-бізнес
23.02.2022 19:15



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