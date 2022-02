Справжня силачка. Сінді Кроуфорд показала сталевий біцепс

55-річна відома супермодель Сінді Кроуфорд показала розкішне тіло.

Світлинами зірка 90-х поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото вона позує в костюмі, що підкреслює її витончену фігуру на тлі спортивної зали.

Тендітна, на перший погляд, Сінді потішила фанатів біцепсом з усмішкою на вустах.

А чому б і не похизуватися підтягнутими формами?

Кроуфорд часом навіть дозволяє собі поласувати тортом.

Модель регулярно тренується, тому й не набирає зайвих кілограмів.

Підписники такий спортивний пост оцінили.

У коментарях вони завалили зірку компліментами.

За кілька днів фото назбирало понад 60 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: cindycrawford

