Справжня силачка. Сінді Кроуфорд показала сталевий біцепс

55-річна відома супермодель Сінді Кроуфорд показала розкішне тіло.
Світлинами зірка 90-х поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото вона позує в костюмі, що підкреслює її витончену фігуру на тлі спортивної зали.
Тендітна, на перший погляд, Сінді потішила фанатів біцепсом з усмішкою на вустах.
А чому б і не похизуватися підтягнутими формами?
Кроуфорд часом навіть дозволяє собі поласувати тортом.
Модель регулярно тренується, тому й не набирає зайвих кілограмів.Також по темі: Наздогнала зіркову матусю? Донька Сінді Кроуфорд знялась топлес для відомого глянцу Розкішна фігура у 55. Сінді Кроуфорд підкорила шанувальників знімком у купальнику Не старіє. 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії
Підписники такий спортивний пост оцінили.
У коментарях вони завалили зірку компліментами.
— Неймовірне тіло, Сінді! — написала під дописом прихильниця Кроуфорд.
За кілька днів фото назбирало понад 60 тисяч уподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Сінді Кроуфорд повторила культову рекламу 90-х.
Фото: cindycrawford