Не старіє. 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії

Американська супермодель Сінді Кроуфорд прикрасила обкладинку бразильського глянцю.

Відвертими світлинами 55-річна зірка поділилася у своєму інстаграмі.

Дякую за те, що нагадали мені, що я люблю в модельному бізнесі – співпраця та об’ємне волосся! Ха! Ця зйомка була такою веселою!⁣ – прокоментувала Кроуфорд.

Проте головним об’єктом уваги фанатів моделі однозначно не була її розкішна шевелюра.

Прихильники зірки не скупилися на коментарі.

Під стильними чорно-білими фото вони залишали вогняні смайли та писали компліменти для знаменитості.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жахлива трагедія допомогла Сінді Кроуфорд стати зіркою.

Фото: cindycrawford

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