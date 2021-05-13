Не старіє. 55-річна Сінді Кроуфорд знялася у відвертій фотосесії

Американська супермодель Сінді Кроуфорд прикрасила обкладинку бразильського глянцю.
Відвертими світлинами 55-річна зірка поділилася у своєму інстаграмі.
Дякую за те, що нагадали мені, що я люблю в модельному бізнесі – співпраця та об’ємне волосся! Ха! Ця зйомка була такою веселою! – прокоментувала Кроуфорд.
Проте головним об’єктом уваги фанатів моделі однозначно не була її розкішна шевелюра.
Прихильники зірки не скупилися на коментарі.
Під стильними чорно-білими фото вони залишали вогняні смайли та писали компліменти для знаменитості.Також по темі: Як трагічна історія змінила життя Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд виставила селфі після бурної ночі? Сінді Кроуфорд проміняла подіум на грядки з овочами
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жахлива трагедія допомогла Сінді Кроуфорд стати зіркою.
Фото: cindycrawford