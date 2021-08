Розкішна фігура у 55. Сінді Кроуфорд підкорила шанувальників знімком у купальнику

Американська супермодель і телеведуча Сінді Кроуфорд потішила прихильників новими фото.

55-річна знаменитість продемонструвала розкішну фігуру.

У своєму інстаграм-блозі Кроуфорд поділилася знімком, на якому позує у чорному купальнику.

Фото моделі вподобали близько 100 тисяч користувачів.

Фото: cindycrawford

