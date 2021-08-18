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ICTV Ранок 18.08.2021 20:20
18.08.2021 20:20
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Розкішна фігура у 55. Сінді Кроуфорд підкорила шанувальників знімком у купальнику

Розкішна фігура у 55. Сінді Кроуфорд підкорила шанувальників знімком у купальнику

Американська супермодель і телеведуча Сінді Кроуфорд потішила прихильників новими фото.

55-річна знаменитість продемонструвала розкішну фігуру.

У своєму інстаграм-блозі Кроуфорд поділилася знімком, на якому позує у чорному купальнику.

Фото моделі вподобали близько 100 тисяч користувачів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: cindycrawford

 

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Сінді Кроуфорд, шоу-біз
18.08.2021 20:20



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