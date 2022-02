Надзвичайний стан: що потрібно знати українцям та які обмеження можуть ввести

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Ранок у Великому Місті розповідає, що означає надзвичайний стан та до яких обмежень приготуватись українціям.

Згідно із Законом України НС (Надзвичайний стан) — це особливий режим, який вводиться через загрозу небезпеки для громадян чи чи органів державної влади.

Його вводять у випадках:

На період дії надзвичайного стану, зазвичай, запроваджуються такі заходи:

Крім того, можуть вводитися додаткові заходи:

На всій території України запровадять надзвичайний стан.

Там діє особливий режим з 2014 року.

Надзвичайний стан на всій території України може бути введено на строк не більше 30 діб і не більше 60 діб в окремих місцевостях.

У разі необхідності надзвичайний стан можна продовжити ще на 30 діб.

Поки що комендантську годину в Україні вводити не планують.

Однак за словами речника РНБО, її можуть запроваджувати, якщо агресія з боку Росії посилиться.

Наразі про введення воєнного стану не йдеться.

Щоправда, за словами президента України, Володимира Зеленського, подальша агресія з боку Росіїської Федерації, може призвести до запровадження воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які санкції введе Захід проти Росії за визнання “ЛДНР”.

Фото: Рixabaу

