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ICTV Ранок 23.02.2022 17:00
23.02.2022 17:00
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Надзвичайний стан: що потрібно знати українцям та які обмеження можуть ввести

Надзвичайний стан: що потрібно знати українцям та які обмеження можуть ввести

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану.

Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Ранок у Великому Місті розповідає, що означає надзвичайний стан та до яких обмежень приготуватись українціям.

Надзвичайний стан в Україні

Що таке надзвичайний стан

Згідно із Законом України НС (Надзвичайний стан)  —  це особливий режим, який вводиться через загрозу небезпеки для громадян чи чи органів державної влади.

Його вводять у випадках:

  • стихійного лиха, катастрофи та епідемі, що становялть загрозу життю і здоров’ю населення;
  •  масових порушень правопорядку, зокрема із застосуванням насилля;
  • здіснення масових терактів;
  • спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;
  • посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів;

Запровадження надзвичайного стану ще має затвердити Верховна Рада протягом 48 годин.

Які обмеження введуть

На період дії надзвичайного стану, зазвичай, запроваджуються такі заходи:

  • посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
  • перевірка документів фізичних осіб;
  • заборона на проведення масових заходів та мітингів;

Крім того, можуть вводитися додаткові заходи:

  • комендантська година;
  • заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання;
  • тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів;
  • регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів;
  • спеціальні правила використання зв’язку та передачі через комп’ютерні мережі;

На яку територію поширюється надзвичайний стан

На всій території України запровадять надзвичайний стан.

Винятком є лише Луганська та Донецька області.

Там діє особливий режим з 2014 року.

Скільки триває надзвичайний стан

Надзвичайний стан на всій території України може бути введено на строк не більше 30 діб і не більше 60 діб в окремих місцевостях.

У разі необхідності надзвичайний стан можна продовжити ще на 30 діб.

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Комендантська година

Поки що комендантську годину в Україні вводити не планують.

Однак за словами речника РНБО, її можуть запроваджувати, якщо агресія з боку Росії посилиться.

Рішення прийматимуть в залежності від потреб і місцево.

Воєнний стан

Наразі про введення воєнного стану не йдеться.

Щоправда, за словами президента України, Володимира Зеленського, подальша агресія з боку Росіїської Федерації, може призвести до запровадження воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які санкції введе Захід проти Росії за визнання “ЛДНР”.

Фото: Рixabaу

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Теги: надзвичайний стан, Україна
23.02.2022 17:00



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