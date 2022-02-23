Надзвичайний стан: що потрібно знати українцям та які обмеження можуть ввести

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану.
Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.
Ранок у Великому Місті розповідає, що означає надзвичайний стан та до яких обмежень приготуватись українціям.
Надзвичайний стан в Україні
Що таке надзвичайний стан
Згідно із Законом України НС (Надзвичайний стан) — це особливий режим, який вводиться через загрозу небезпеки для громадян чи чи органів державної влади.
Його вводять у випадках:
- стихійного лиха, катастрофи та епідемі, що становялть загрозу життю і здоров’ю населення;
- масових порушень правопорядку, зокрема із застосуванням насилля;
- здіснення масових терактів;
- спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;
- посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує зміною її кордонів;
Запровадження надзвичайного стану ще має затвердити Верховна Рада протягом 48 годин.
Які обмеження введуть
На період дії надзвичайного стану, зазвичай, запроваджуються такі заходи:
- посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення;
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
- перевірка документів фізичних осіб;
- заборона на проведення масових заходів та мітингів;
Крім того, можуть вводитися додаткові заходи:
- комендантська година;
- заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання;
- тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів;
- регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів;
- спеціальні правила використання зв’язку та передачі через комп’ютерні мережі;
На яку територію поширюється надзвичайний стан
На всій території України запровадять надзвичайний стан.
Винятком є лише Луганська та Донецька області.
Там діє особливий режим з 2014 року.
Скільки триває надзвичайний стан
Надзвичайний стан на всій території України може бути введено на строк не більше 30 діб і не більше 60 діб в окремих місцевостях.
У разі необхідності надзвичайний стан можна продовжити ще на 30 діб.Також по темі: Україна – не сестра Росії. Це її конкурент "УПА 2.0": Україна, Польща і Англія об'єдналися проти Росії? Росія заявила про відведення військ: що відбувається на кордоні насправді
Комендантська година
Поки що комендантську годину в Україні вводити не планують.
Однак за словами речника РНБО, її можуть запроваджувати, якщо агресія з боку Росії посилиться.
Рішення прийматимуть в залежності від потреб і місцево.
Воєнний стан
Наразі про введення воєнного стану не йдеться.
Щоправда, за словами президента України, Володимира Зеленського, подальша агресія з боку Росіїської Федерації, може призвести до запровадження воєнного стану в Україні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які санкції введе Захід проти Росії за визнання “ЛДНР”.
Фото: Рixabaу