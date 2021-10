Психологиня про впевненість у собі: чому багатьом її бракує і що з цим робити

Як досягти внутрішньої впевненості: поради психолога.

Не важливо, намагаєшся ти скласти іспит чи пройти співбесіду, знайти інвесторів або ж просто купити хліб у чужій країні — без впевненості буде важко.

Дедалі частіше про неї говорять на конференціях та подкастах, описують у книгах чи публікаціях у соцмережах, знімають у фільмах та демонструють у танці.

Але чому ж тоді стільком людям її і досі бракує?

Психологиня, гештальт-консультант Оксана Миколюк допомагала нам розібратися у цій, хоч і заїждженій, проте завжди актуальній темі.

Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Ми так часто використовуємо цей термін, але так рідко задумуємось про його реальне значення.

Впевненість у собі – це не лише впевненість у власному “Я”, у своїй інакшості та індивідуальності.

За словами психологині Оксани Миколюк:

Тобто лиш сам факт твого приходу на цю планету має надавати тобі впевненості у власній важливості.

Більшість із нас має власне уявлення про поважну касту суспільства під назвою “впевнені у собі”.

Ми частенько малюємо певну картинку й вважаємо, що до неї важко дотягнутися.

Але річ у тім, що жодних шаблонів немає.

Впевнені у собі не обов’зково мають очолювати успішний бізнес, багато подорожувати чи вести красивий профіль в Instagram.

“Адже внутрішня впевненість проявляється у довірі до життя, і в бажанні жити і творити”, — каже пані Оксана.

Ще раз варто перечитати попередню цитату і назавжди затямити:

Гаразд, ми збагнули, що усі, хто приходить у цей світ, мають усвідомлювати власну цінність за будь-яких обставин.

Але чому тоді одні все життя намагаються розвинути внутрішню впевненість, записуючись на різноманітні тренінги та перечитуючи десятки книг, поки іншим вона дана “за умовчуванням”?

Приготуйся до істини, яку ти чув(-ла) десятки разів — більшість проблем ідуть з дитинства.

Оксана Миколюк переконана, що впевненість дитини формується тоді, коли вона відчуває – батьки завжди будуть на її боці.

Не лише, якщо вона “хороша”, а й після помилок, двійок у щоденнику та вередувань – її прийматимуть і любитимуть.

Звісно, обставини в житті змінюються.

Школа та виші, дружба та романтичні стосунки — все це нас формує, залишаючи по собі найрізноманітніші відбитки.

Але, за словами пані Оксани, якщо у дитинстві людина отримала безумовну любов, то глибоко всередині вона завжди переконана, що впорається, не пропаде, знайде вихід.

Гаразд, посібник до виховання щасливих дітей ти вже отримав(-ла), але як бути із собою?

Адже невпевненість проявляється у найменш бажані моменти.

Голос стишується, коли робиш замовлення у закладі, червонієш щоразу, як просто спіткнешся на вулиці чи дуже боїшся запропонувати керівництву геніальну ідею для нового проекту.

Не варто хвилюватись, адже завжди є вихід. Психологиня каже, що у цьому випадку:

Тут ідеться про самореалізацію не лише у професійному плані, а й на рівні хобі.

Просто дай відповідь собі на два запитання: що я вмію добре робити та що приносить мені найбільше задоволення?

У кожного з нас є певні таланти. І, коли ти почнеш нарешті розвивати свій, то побачиш власну унікальність.

А разом із цим довгоочікуваним баченням прийде бажання жити і творити — та сама парочка, про яку ми говорили на початку.

Невдовзі ти й не помітиш, як набагато легше стане пропонувати нові ідеї начальству чи робити замовлення у ресторані.

Не помітиш, як інші почнуть говорити про твої зміни, звертатися за порадами або й записуватися на твій тренінг “Стати впевненим у собі за один крок”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як визначити рівень власної самооцінки.

Головне фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.