Усім млинців! Коли і як українці відначатимуть Масляну 2022

Масляна 2022: дата, історія і традиції одного з найсмачніших свят року.

Якщо ти любиш весну і млинці, то точно маєш бути фанатом цього свята.

Адже воно поєднує у собі приємний післясмак налисників та свіжість природи, що лиш прокинулась зі сну.

Ну все, годі лірики.

Ми знаємо, що тебе насправді цікавить — коли вже закінчувати свою дієту і замішувати тісто для млинців.

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Масляна — ідеальне свято для усіх, хто любить святкувати. Адже відзначається воно протягом цілого тижня!

Сталої дати не має, вона змінюється щороку залежно від початку Великого посту.

Чудовий привід почати Міжнародне жіноче свято із млинців зі згущеним молоком та кавою у ліжку.

Масляна або як ще її називають Колодій — давнє східнослов’янське свято, яке знаменує собою кінець зими та швидкий прихід весни.

За однією версією Масляну пов’язують з прославлянням бога сонця Ярила, за іншою – бога Велеса.

Православна церква намагалась із ним боротися, але перемогти всіма улюблених звичаїв таки не змогла.

Тому просто додала Масляну до релігійного календаря, наповнивши своїми ідеями та закликавши вірян готуватися протягом неї до Великого посту.

І звісно ми мусили почати з головної страви масляного тижня, за яку усі його так люблять.

Тому кожна господиня намагається напекти немало млинців, аби пригостити ними не лише рідних та друзів, а й потребуючих людей.

Саме останнім прийнято віддати перший млинець, щоб вони згадали в молитвах усіх покійних родичів.

Ще одна давня традиція.

На свято прийнято робити опудало Масляної.

Це велика лялька з соломи, яку вдягають у жіночий одяг, як стародавнє і священне божество.

За традицією, наприкінці тижня її спалювали як уособлення зими, прагнучи таким чином розбудити весняну природу й розтопити лід.

Тому, якщо засумував(-ла) за теплом, то можеш спробувати.

Пам’ятаєш — це останній тиждень перед постом?

Саме тому віряни, які збираються обмежувати себе у їжі намагаються досхочу повеселитися та наїстися.

Хоча, в принципі, ті, які не збираються, теж.

Хто ж не любить розваги та смачну їжу?

