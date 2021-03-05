Модні шапки на весну: трендові головні убори 2021

Весна вже на порозі, тож час вибирати модні шапки, берети та капелюшки.

Що саме буде в тренді в наступному сезоні? Про головні новинки читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Модні шапки на весну 2021

Модні капелюхи

Однозначно, найактуальніші головні убори цієї весни – капелюхи усіх кольорів і фасонів.

Дизайнери рекомендують особливу увагу звернути на ковбойські шляпи, екстравагантні «казанки» та класичні капелюшки.

Найбільш гармонійно такі головні убори виглядатимуть із пальто або плащем та витонченими ботильйонами.

Берети

Весною 2021 на піку популярності – класичні однотонні берети, як у старому французькому кіно.

Ти можеш зупинитися на традиційному чорному кольорі (він завжди виглядає елегантно й загадково), а можеш пограти з соковитими весняними відтінками.

Бузковий, помаранчевий, сонячно-жовтий – поле для експериментів майже безмежне.

Носи берет із пальто і шкіряними куртками. А от поєднання зі спортивним одягом краще уникати – такий мікс навряд чи виглядатиме органічно.

Пов’язки та хустинки

Хустинки, шовкові шарфики та оригінальні пов’язки на голову не лише врятують від вечірньої прохолоди, але й ідеально завершать будь-який лук.

Цим аксесуарам по силах освіжити твій зовнішній вигляд і зробити образ по-справжньому весняним.

Пов’язки стануть у нагоді для моментів, коли шапку вдягати вже не хочеться, але мерзнути не хочеться ще більше.

Біні

Біні – це трикотажні шапки гладкої в’язки. Завдяки своїй універсальності, вони надзвичайно популярні серед дівчат і жінок різного віку.

Такі шапки носять із актуальними куртками-бомберами, косухами та парками.

А ще біні зручно носити з собою на випадок різкої зміни погоди – адже вона компактна і вміститься навіть у невеличку сумку.

Весною 2021 шапка-біні може бути будь-якого кольору, але без стразів, логотипів та вишивки.

Бейсболки

Сьогодні бейсболи – це прерогатива не лише реперів і пляжників. Відтепер їх спокійно можна носити в місті, і не лише влітку.

Навесні сміливо поєднуй бейсболку з паркою або дутою курткою.

А якщо не боїшся експериментів – можеш вдягнути її навіть із сукнею та взуттям на підборах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні шапки на весну 2021.

Фото: Рexels

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