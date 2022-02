Традиційні китайські страви: що варто спробувати обов’язково

Китайська кухня відома своєю екзотичністю.

А все через те, що там проживає понад 50 національностей, які привносять свої традиції в культуру.

Це стосується і їжі.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про найсмачніші страви китайської кухні, які варто спробувати хоча б раз у житті.

Тож читай і зберігай собі добірку!

Одне з найвідоміших страв провінції Сичуань південно-західної частини країни.

Дослівний переклад звучить “м’ясо, що повернулося в котел”.

Чули про таке?

Для цієї страви свинину відварюють, а потім виймають із бульйону.

Після цього нарізають тонкими скибочками і повторно обсмажують у WOK.

Під час смаження додають зелену цибулю, часник, соєвий соус, вино, імбир, бобову пасту.

Це блюдо має всі шанси стати першим номером у списку найсмачнішого в Китаї.

У Китаї їх ліплять інакше, але загалом це ті самі пельмені.

В начинці може бути м’ясний фарш із зеленню, грибами, цибулею-пореєм, чи кукурудзою.

Однієї порції такого щастя цілком вистачає до самого вечора, часом навіть довше.

Подають з соусами: соєвим та гострим.

Символ китайської гастрономії.

Рецепту приготування страви більше 150 років.

Гунбао — це ​​замариновані шматочки курки, обсмажені з перцем чилі і арахісом у WOK.

У всіх районах Китаю існують різні варіації гунбао.

А для вегетаріанців існує версія з тофу.

Подають з традиційним гарніром: рисом чи локшиною.

Делікатес з провінції Хунань.

Яйця курей, качок, перепелів зберігають протягом декількох тижнів у спеціальній суміші з глини, вапна, рисового лушпиння, золи і солі.

В результаті продукт повністю змінює колір і смак.

Це відома китайська страва, яка користується всесвітньою славою та вважається однією з китайських національних страв.

Пекінська качка цінується за тонку і хрустку шкіру.

Нарізану пекінську качку часто їдять з млинцями, соусом із солодких квасолі або соєю з розтертим часником.

У Пекіні це страва, яку однозначно потрібно спробувати!

Фото: Рexels

