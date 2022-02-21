Традиційні китайські страви: що варто спробувати обов’язково

Китайська кухня відома своєю екзотичністю.
А все через те, що там проживає понад 50 національностей, які привносять свої традиції в культуру.
Це стосується і їжі.
Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про найсмачніші страви китайської кухні, які варто спробувати хоча б раз у житті.
Тож читай і зберігай собі добірку!
Китайські страви: що варто спробувати
Двічі приготована свинина
Одне з найвідоміших страв провінції Сичуань південно-західної частини країни.
Дослівний переклад звучить “м’ясо, що повернулося в котел”.
Чули про таке?
Для цієї страви свинину відварюють, а потім виймають із бульйону.
Після цього нарізають тонкими скибочками і повторно обсмажують у WOK.
Під час смаження додають зелену цибулю, часник, соєвий соус, вино, імбир, бобову пасту.
Китайські пельмені
Це блюдо має всі шанси стати першим номером у списку найсмачнішого в Китаї.
У Китаї їх ліплять інакше, але загалом це ті самі пельмені.
В начинці може бути м’ясний фарш із зеленню, грибами, цибулею-пореєм, чи кукурудзою.
Однієї порції такого щастя цілком вистачає до самого вечора, часом навіть довше.
Подають з соусами: соєвим та гострим.
Гунбао
Символ китайської гастрономії.
Рецепту приготування страви більше 150 років.
Гунбао — це замариновані шматочки курки, обсмажені з перцем чилі і арахісом у WOK.
У всіх районах Китаю існують різні варіації гунбао.
А для вегетаріанців існує версія з тофу.
Подають з традиційним гарніром: рисом чи локшиною.
Столітні яйця
Делікатес з провінції Хунань.
Яйця курей, качок, перепелів зберігають протягом декількох тижнів у спеціальній суміші з глини, вапна, рисового лушпиння, золи і солі.
В результаті продукт повністю змінює колір і смак.Також по темі: Японська кухня: 10 страв, які точно варто спробувати Кажани, змії та личинки: чим шокує китайська кухня Мексиканська кухня: які страви варто спробувати
Качка по-пекінськи
Це відома китайська страва, яка користується всесвітньою славою та вважається однією з китайських національних страв.
Пекінська качка цінується за тонку і хрустку шкіру.
Нарізану пекінську качку часто їдять з млинцями, соусом із солодких квасолі або соєю з розтертим часником.
У Пекіні це страва, яку однозначно потрібно спробувати!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі тайські страви.
Фото: Рexels