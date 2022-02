Павло Казарін про повернення Криму. Що може зробити кожен із нас?

Своїми думками з цього проводу політичний оглядач і ведучий програми Ранок у Великому Місті на ICTV поділився в інтерв’ю сайту Вікна-новини.

Він назвав 3 основні моменти.

– По-перше, треба пам’ятати, що в Криму продовжують жити люди, які ототожнюють своє майбутнє з Україною. Насамперед йдеться про кримських татар, яких Росія сьогодні намагається задавити.

Це історія про справді братні народи, які мають єдність долі. Ми не маємо права впадати в національний егоїзм і не підтримувати того, хто слабший.

Другий момент, також важливий. Є гарна якість, яка є запорукою виживання держав — злопам’ятність. Ми втратили Крим, бо були досить байдужі до нього. І ми не можемо дозволити собі забути цей урок. Інакше рано чи пізно це призведе до повторення ситуації.

І третій момент. Все, що відбувається останні вісім років – насамперед анексія Криму та вторгнення на Донбас – це спроба позбавити Україну її історії, її сьогодення та майбутнього. Майбутнього, в рамках якого ми бачимо себе як частину Європи. Тому найлогічнішою реакцією на все, що розпочалося у 2014 році, буде проведення у нашій країні реформ. Імплементація всього, що наблизить нас до Європейського Союзу та віддалить від Євразійського.

Ми мусимо не допустити, щоб ці ілюзії повернулися до нашого життя. Гадаю, це буде найкращим висновком із тих помилок, які ми зробили напередодні 2014 року.

На питання, чи вірить він у повернення Криму до складу України, Павло відповів так:

