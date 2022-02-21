Павло Казарін про повернення Криму. Що може зробити кожен із нас?

Що може зробити кожен із нас, щоб наблизити повернення Криму до складу України?
Своїми думками з цього проводу політичний оглядач і ведучий програми Ранок у Великому Місті на ICTV поділився в інтерв’ю сайту Вікна-новини.
Він назвав 3 основні моменти.
– По-перше, треба пам’ятати, що в Криму продовжують жити люди, які ототожнюють своє майбутнє з Україною. Насамперед йдеться про кримських татар, яких Росія сьогодні намагається задавити.
Україна має дбати про кримських татар. Інвестувати у навчання кримськотатарською мовою, допомагати кримським татарам зберігати свою культуру.
Це історія про справді братні народи, які мають єдність долі. Ми не маємо права впадати в національний егоїзм і не підтримувати того, хто слабший.
Другий момент, також важливий. Є гарна якість, яка є запорукою виживання держав — злопам’ятність. Ми втратили Крим, бо були досить байдужі до нього. І ми не можемо дозволити собі забути цей урок. Інакше рано чи пізно це призведе до повторення ситуації.
Ми повинні пам’ятати про те, чого варті російські обіцянки – і про те, як Москва встромила Україні ніж у спину.
І третій момент. Все, що відбувається останні вісім років – насамперед анексія Криму та вторгнення на Донбас – це спроба позбавити Україну її історії, її сьогодення та майбутнього. Майбутнього, в рамках якого ми бачимо себе як частину Європи. Тому найлогічнішою реакцією на все, що розпочалося у 2014 році, буде проведення у нашій країні реформ. Імплементація всього, що наблизить нас до Європейського Союзу та віддалить від Євразійського.
Тимчасова втрата територій – це наша плата за прощання з власними ілюзіями.
Ми мусимо не допустити, щоб ці ілюзії повернулися до нашого життя. Гадаю, це буде найкращим висновком із тих помилок, які ми зробили напередодні 2014 року.Також по темі: "Духовні скрєпи" імперії: Казарін про те, чому в Росії неможлива демократія Де закінчуються апетити Кремля? Аналіз від Казаріна Хто буде наступним президентом України? Казарін про те, яке протистояння чекає на виборців
На питання, чи вірить він у повернення Криму до складу України, Павло відповів так:
– Якби за пару днів до початку анексії Криму ви спитали мене, чи я вважаю можливим це вторгнення, я б відповів, що не вірю в це. 2014-й навчив мене “never say never” — ніколи не говори ніколи.
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Нагадаємо, раніше Павло Казарін розповів, навіщо Росії війна з Україною.