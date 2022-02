“Духовні скрєпи” імперії: Казарін про те, чому в Росії неможлива демократія

Чому в Росії неможлива демократія.

Російська Федерація — навіть після всіх “усушок” та “утрусок”, що сталися з нею протягом ХХ-го століття, лишається країною, яка приречена існувати за наднаціональними законами.

Вона не стала національною державою – та й не може в теперішньому вигляді такою стати.

Занадто велика різниця між її окраїнами, занадто масштабні відмінності між мешканцями Бурятії та Дагестану, ненцями та чеченцями.

Вона приречена на інклюзивність, переконуючи мешканців упокорених раніше територій, що існування у спільній державі для них – благо.

Будь-хто, кому в Росії вдалося перемогти дракона, віч-на-віч постає перед нездоланною проблемою: країна схожа на клаптикову ковдру.

Вона – заручниця протиріч: між національними республіками та російськими областями, між регіонами-донорами та дотаційними територіями, між тими, кого годує Москва, і тими, хто годує Москву.

Чому не вдається встановити демократію у Росії?

Детальніше про це дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Кремль маніпулює історією.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.