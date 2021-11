Хто буде наступним президентом України? Казарін про те, яке протистояння чекає на виборців

Яка інтрига чекає на країну на наступних президентських виборах.

До наступних президентських виборів залишається 2,5 роки, але в певному сенсі виборча кампанія вже розпочалася. 2024 року Зеленський доводитиме Україні, що він «менше зло».

І все залежить від того, на чиєму фоні він це робитиме.

У нашій країні на президентських виборах перемагає одна із двох стратегій.

Виборці дають перепустку на Банкову або «торгівцям чудесами», або «меншому злу».

Перша стратегія хороша для першого терміну, і Володимир Зеленський знає це як ніхто.

Критикування попередників, обіцяємо процвітання і уникаємо конкретики.

Вітчизняний виборець не голосує за типаж «найсильнішого» чи «найрозумнішого».

Натомість він шукає у бюлетені тих, хто має доступ до “рубильника” щастя.

А тому готовий голосувати серцем, інвестуючи свої надії у чергового претендента.

Кого саме оточення Зеленського тягнутиме до другого туру президентських виборів у 2024 році?

Детальніше дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

