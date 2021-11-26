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Video: Хто буде наступним президентом України? Казарін про те, яке протистояння чекає на виборців

Яка інтрига чекає на країну на наступних президентських виборах. До наступних президентських виборів залишається 2,5 роки, але в певному сенсі виборча кампанія вже розпочалася. 2024 року Зеленський доводитиме Україні, що він «менше зло». І все залежить від того, на чиєму фоні він це робитиме. У нашій країні на президентських виборах перемагає одна із двох стратегій. Виборці дають перепустку на Банкову або «торгівцям чудесами», або «меншому злу». Перша стратегія хороша для першого терміну, і Володимир Зеленський знає це як ніхто. Критикування попередників, обіцяємо процвітання і уникаємо конкретики. Вітчизняний виборець не голосує за типаж «найсильнішого» чи «найрозумнішого». Натомість він шукає у бюлетені тих, хто має доступ до "рубильника" щастя. А тому готовий голосувати серцем, інвестуючи свої надії у чергового претендента. [read_more_news] Кого саме оточення Зеленського тягнутиме до другого туру президентських виборів у 2024 році? Детальніше дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні пастки виборців. Фото: Unsplash

Хто буде наступним президентом України? Казарін про те, яке протистояння чекає на виборців
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Яка інтрига чекає на країну на наступних президентських виборах.

До наступних президентських виборів залишається 2,5 роки, але в певному сенсі виборча кампанія вже розпочалася. 2024 року Зеленський доводитиме Україні, що він «менше зло».

І все залежить від того, на чиєму фоні він це робитиме.

У нашій країні на президентських виборах перемагає одна із двох стратегій.

Виборці дають перепустку на Банкову або «торгівцям чудесами», або «меншому злу».

Перша стратегія хороша для першого терміну, і Володимир Зеленський знає це як ніхто.

Критикування попередників, обіцяємо процвітання і уникаємо конкретики.

Вітчизняний виборець не голосує за типаж «найсильнішого» чи «найрозумнішого».

Натомість він шукає у бюлетені тих, хто має доступ до “рубильника” щастя.

А тому готовий голосувати серцем, інвестуючи свої надії у чергового претендента.

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Кого саме оточення Зеленського тягнутиме до другого туру президентських виборів у 2024 році?

Детальніше дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні пастки виборців.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Хто буде наступним президентом України? Казарін про те, яке протистояння чекає на виборців / 26.11.2021 13:50
26.11.2021 13:50

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