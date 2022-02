Нова дівчина Ілона Маска: що відомо про Наташу Бассетт

Що відомо про нову кохану Ілона Маска?

Він — один із найбагатших чоловіків на планеті, геніальний винахідник та бажаний холостяк, що має мільйони прихильниць.

Вона ж — австралійська актриса, молодша за нього на 23 роки.

Їхній союз для багатьох став великою радістю й розчаруванням, але це не заважає парі насолоджуватися одне одним.

Талановита дівчинка, що народилася в Новому Південному Уельсі в Австралії, почала свій акторський шлях у 14 років.

Юна Наташа тоді отримала свою першу роль Джульєтти в молодіжному театрі, а вже за 5 років вирушала підкорювати Голлівуд.

Вона вступила до престижної акторської школи й згодом переселилася до Лос-Анджелесу, де зараз і живе.

Зараз активно розвивається у сфері кіно.

Упізнаваність дівчина отримала саме після знакової ролі в кінокартині “Брітні назавжди”, де зіграла культову співачку.

І хоч фільм розкритикували через те, що сама Спірс дала зрозуміти, що ніяких дозволів на знімання не давала, Наташа пишається своєю роллю в цій стрічці.

Воно й не дивно, адже це перший досвід молодої Бассетт у таких масштабних проектах.

На своїй сторінці в Інстаграмі Наташа ділилася дописами, у яких розповідала про свою благодійну діяльність.

Через свої соцмережі нова дівчина Маска намагається донести до суспільства надважливий меседж.

Під одним із постів Бассетт описала від поїздки до ветеринарної клініки:

На сторінці Наташі часто можна побачити фото з тваринами, тож у її доброті й щирості сумніватися не доводиться.

Варто згадати про те, що її бойфренд Ілон Маск також неодноразово жертвував величезні суми на благодійність.

Можливо, саме людяність і об’єднала пару?…

Молода акторка часто ділиться із підписниками різноманітними цитатами з книжок і викладає фото, де вона читає.

Воно й не дивно, адже її коханого вважають справжнім генієм.

Він навряд чи зустрічався б із нецікавою й обмеженою у світогляді особистістю.

Бассет любить подорожувати й активно ділиться світлинами з визначних місць у своїх соцмережах.

27-річна акторка побувала і на Гранд-Каньйоні, і в знаменитому музеї сучасного мистецтва в Техасі, і в Домінікані.

Наташа об’їздила мало не всю Америку й, схоже, не збирається зупинятися на досягнутому!

