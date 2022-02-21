Нова дівчина Ілона Маска: що відомо про Наташу Бассетт

Що відомо про нову кохану Ілона Маска?
Він — один із найбагатших чоловіків на планеті, геніальний винахідник та бажаний холостяк, що має мільйони прихильниць.
Вона ж — австралійська актриса, молодша за нього на 23 роки.
Їхній союз для багатьох став великою радістю й розчаруванням, але це не заважає парі насолоджуватися одне одним.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе ексклюзивну добірку фактів про нову дівчину Ілона Маска — Наташу Бассетт.
Що відомо про Наташу Бассетт
Рання кар’єра
Талановита дівчинка, що народилася в Новому Південному Уельсі в Австралії, почала свій акторський шлях у 14 років.
Юна Наташа тоді отримала свою першу роль Джульєтти в молодіжному театрі, а вже за 5 років вирушала підкорювати Голлівуд.
Вона вступила до престижної акторської школи й згодом переселилася до Лос-Анджелесу, де зараз і живе.
Зараз активно розвивається у сфері кіно.
Молода Брітні Спірс
Упізнаваність дівчина отримала саме після знакової ролі в кінокартині “Брітні назавжди”, де зіграла культову співачку.
І хоч фільм розкритикували через те, що сама Спірс дала зрозуміти, що ніяких дозволів на знімання не давала, Наташа пишається своєю роллю в цій стрічці.Також по темі: Людина 2021 року: Ілон Маск прийшов на церемонію з молодшим сином Ілон Маск зворушив мережу новими фото із сином Ілон Маск не розпізнав ім'я власного сина?
Воно й не дивно, адже це перший досвід молодої Бассетт у таких масштабних проектах.
Добре серце
На своїй сторінці в Інстаграмі Наташа ділилася дописами, у яких розповідала про свою благодійну діяльність.
Через свої соцмережі нова дівчина Маска намагається донести до суспільства надважливий меседж.
Під одним із постів Бассетт описала від поїздки до ветеринарної клініки:
Я така рада, що вчора мені вдалося здійснити екскурсію однією з найбільш завантажених лікарень для диких тварин у світі.
На сторінці Наташі часто можна побачити фото з тваринами, тож у її доброті й щирості сумніватися не доводиться.
Варто згадати про те, що її бойфренд Ілон Маск також неодноразово жертвував величезні суми на благодійність.
Можливо, саме людяність і об’єднала пару?…
Любителька літератури
Молода акторка часто ділиться із підписниками різноманітними цитатами з книжок і викладає фото, де вона читає.
Воно й не дивно, адже її коханого вважають справжнім генієм.
Він навряд чи зустрічався б із нецікавою й обмеженою у світогляді особистістю.
Авантюрна туристка
Бассет любить подорожувати й активно ділиться світлинами з визначних місць у своїх соцмережах.
27-річна акторка побувала і на Гранд-Каньйоні, і в знаменитому музеї сучасного мистецтва в Техасі, і в Домінікані.
Наташа об’їздила мало не всю Америку й, схоже, не збирається зупинятися на досягнутому!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 7 правил успіху Ілона Маска.
Фото: natashabassett
Олександра Лоскот