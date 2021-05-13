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ICTV Ранок 13.05.2021 17:00
13.05.2021 17:00
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Ілон Маск зворушив мережу новими фото із сином


Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск розчулив мережу світлиною зі своїм маленьким сином на руках.

Підписники Маска просто в захваті від знімків зіркового татуся із малюком, якого звуть X Æ A-Xii.

Фото встигло розлетітися мережею і зібрати кілька десятків тисяч уподобань.

У Ілона, який нещодавно зізнався, що має синдром Аспергера, це вже шоста дитина.

Якраз у травні хлопчику виповниться рік.

Також по темі: Готовий підкорювати космос. У мережі з'явилося фото 2-річного Ілона Маска Ілон Маск не розпізнав ім'я власного сина? Компанію Tesla насправді заснував не Ілон Маск?

Сина Маску подарувала епатажна співачка Граймс.

Пара досі разом, проте вони неодружені.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про правила успіху Ілона Маска.

Фото:  IMDb

 

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Теги: Ілон Маск, інстаграм зірок
13.05.2021 17:00



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