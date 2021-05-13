Ілон Маск зворушив мережу новими фото із сином

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск розчулив мережу світлиною зі своїм маленьким сином на руках.
Підписники Маска просто в захваті від знімків зіркового татуся із малюком, якого звуть X Æ A-Xii.
Фото встигло розлетітися мережею і зібрати кілька десятків тисяч уподобань.
У Ілона, який нещодавно зізнався, що має синдром Аспергера, це вже шоста дитина.
Якраз у травні хлопчику виповниться рік.Також по темі: Готовий підкорювати космос. У мережі з'явилося фото 2-річного Ілона Маска Ілон Маск не розпізнав ім'я власного сина? Компанію Tesla насправді заснував не Ілон Маск?
Сина Маску подарувала епатажна співачка Граймс.
Пара досі разом, проте вони неодружені.
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Нагадаємо, раніше ми писали про правила успіху Ілона Маска.
Фото: IMDb