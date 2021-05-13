Ілон Маск зворушив мережу новими фото із сином

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск розчулив мережу світлиною зі своїм маленьким сином на руках.

Підписники Маска просто в захваті від знімків зіркового татуся із малюком, якого звуть X Æ A-Xii.

Фото встигло розлетітися мережею і зібрати кілька десятків тисяч уподобань.

У Ілона, який нещодавно зізнався, що має синдром Аспергера, це вже шоста дитина.

Якраз у травні хлопчику виповниться рік.

Сина Маску подарувала епатажна співачка Граймс.

Пара досі разом, проте вони неодружені.

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Нагадаємо, раніше ми писали про правила успіху Ілона Маска.

Фото: IMDb

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