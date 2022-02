Вони справді були разом? 5 несподіваних зіркових пар, про які усі забули

Ці зірки колись зустрічалися, але сьогодні про це майже ніхто не пам’ятає.

Ранок у Великому Місті зібрав 5 несподіваних зіркових екс-пар, які тебе здивують.

Сьогодні Пенелопу Крус важко уявити з іншим чоловіком, окрім харизматичного іспанця Хав’єра Бардема. Адже ці двоє ідеально пасують одне одному.

Втім, у житті гарячої красуні були й інші романи.

І якщо про стосунки Пенелопи і Тома Круза багато хто пам’ятає, то пара Крус-Макконахі точно стане для тебе несподіванкою.

Вона тоді ще майже не говорила англійською, а він ледве розумів іспанську. Але хіба ж це перепона для почуттів?

Стосунки палкої іспанки та привабливого техасця тривали рік. За офіційною версією, Меттью та Пенелопа розійшлися вони через тотальне неспівпадіння робочих графіків. Але ми чомусь не дуже віримо, що саме це було справжньою причиною розриву 😉

Красунчик Райан Гослінг уже понад 10 років у стосунках із акторкою Євою Мендес, пара виховує двох дітей. Сандра також не сама – вона зустрічається із фотографом Браяном Рендаллом.

Але 20 років тому усе було зовсім по іншому.

Райан Гослінг та Сандра Буллок познайомилися у 2002 році на зйомках фільму «Відлік убивств». Стосунки тривали 2 роки, втім Сандра не сприймала їх серйозно.

Подейкують, усе через чималеньку різницю у віці – Буллок старша за екс-коханого на 16 років.

Серед екс-коханих Тома Круза – такі славнозвісні голлівудські красуні як Ніколь Кідман, Кеті Холмс та вищезгадана Пенелопа Крус.

Втім, мало хто знає, що в далекі 80-ті цей красунчик крутив роман ще й із легендарною Шер.

Познайомилися зірки на весіллі Шона Пена і Мадонни. Тому тоді було лише 22, Шер – 38. Проте коханню це аж ніяк не завадило.

Пізніше Шер розповіла, що саме стосунки з Крузом стали одними з найяскравіших у її житті.

Сьогодні Міла Куніс одружена з красунчиком Ештоном Катчером, із яким виховує двох спільних дітей.

Втім, до нього в українки було доволі насичене особисте життя.

Цілих 10 років вона зустрічалася з головною зіркою найріздвянішого фільму «Один удома» Маколеєм Калкіним. Тоді Мілі було лише 18, а Маколею – 2021. Причиною розриву закоханих стала сумна причина – наркотична залежність Калкіна.

Втім, був у житті акторки і більш несподіваний роман – із оскароносним актором Морганом Фріманом.

Втім, романтичні стосунки зірок тривали недовго, а про їхні деталі майже нічого невідомо.

Усі пам’ятають сімейні союзи Пітта з красунями Дженніфер Еністон і Анджеліною Джолі.

Втім, мало хто знає про його стосунки з голлівудською акторкою Гвінет Пелтроу.

Вони познайомилися у далекому 1995 році на зйомках трилера «Сім», де грали чоловіка у дружину.

Про розрив пара оголовила абсолютно несподівано – без звинувачень, скандалів і пояснення причин. Тож ванатам залишалося лише здоогажуватися, що ж у них сталося насправді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найміцніші пари Голлівуду.

Фото: IMDb, DepositPhotos, Gwyneth Paltrow, Сher, Matthew McConaughey, Penélope Cruz

