Місячний календар на березень 2022 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на березень 2022 — незамінний помічник для кожного, хто вагається під час прийняття рішень.

Коли варто зупинитися й перепочити від шаленого ритму життя, а коли — поринути з головою в роботу?

Які дні будуть найсприятливішими для покупок і для дозвілля з рідними?

Читай і зберігай місячний календар на лютий 2022, щоб мати вдачу цього місяця.

Найкращий день для активного відпочинку чи подорожі .

Справи, пов’язані із вкладенням грошей, вирішаться якнайкраще для тебе.

Варто перевірити стан здоров’я.

Будь-які починання в цей день отримують додаткове енергетичне підживлення.

Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової та творчої діяльності.

Корисно зайнятися самоосвітою та отриманням нових знань, вивченням та впровадженням нових технологій.

Найкращий момент для обговорення кар’єрних можливостей та збільшення зарплатні.

Один із найсприятливіших днів.

У багатьох людей у цей день проявляється дар передбачення, загострюється інтуїція, відкриваються найрізноманітніші здібності.

Тож варто скористатись цим шансом.

Добре підуть справи, пов’язані з нерухомістю та будь-якими іншими майновими питаннями.

Відзначається деяке посилення розумових здібностей

Не варто боротись з бажання комфорту та затишку.

Чудовий день, що відвідати театр чи кіно, розслабитися та смачно повечеряти у ресторані.

День вдалий для подорожей чи переїзду на нове місце.

Як і в роботі, в особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин і цілком імовірно, виведення їх на найвищий рівень.

Можна зайнятись будь-якими фінансовими операціями та угодами з цінними паперами.

Якщо вдасться розібрати свої помилки і винести з них урок, то з’явиться реальна можливість підняти авторитет і зміцнити своє становище в очах оточення.

Дуже ймовірний сплеск творчої енергії та активності.

Краще провести день у відпочинку.

Час сприятливий для будь-якої кропіткої роботи, що вимагає вдумливого та серйозного підходу.

Гарний день укладання договорів, спілок, спілкування людей.

У цей день всі плани можуть піти не так, як хочеться.

Ти відчуватимеш втому та роздратування.

Не виключені і сварки через дрібниці.

Повний місяць готує купу випробувань для тебе.

Не варто опускати руки та здаватись так швидко.

Варто обережно і критично ставитись до оточення, особливо до нових людей.

Складний критичний день.

Краще зберегти життєві сили, ніж витратити їх на порожню балаканину.

Цього дня можуть проявлятися негативні людські якості, які тобі зазвичай не притаманні.

Остерігайся великих компаній із незнайомими людьми.

Зберігай спокій і перечекай цей несприятливий період удома.

Досить несприятливий день, пов’язаний із зниженням загального життєвого тонусу організму, проявом хронічних захворювань.

Велика ймовірність депресивного стану, травм та обманів.

День краще провести у вирішенні лише найнеобхідніших життєвих питань, гнати від себе погані думки.

Фото: Pexels

