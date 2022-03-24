Магнітні бурі у березні 2022 – календар небезпечних дат

Початок березня 2022 буде надзвичайно напруженим у плані геомагнітних коливань. На нього припадають одразу дві магнітні бурі з невеликим проміжком. Вплив можуть відчути всі, особливо складним період буле для метеочутливих людей.
В останній місяць зими на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.
У які саме дні вони плануються, як загрожують самопочуттю та як вберегти своє здоров’я?
Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі у березні 2022.
Магнітні бурі у березні 2022
Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на березні 2022
На початку березня очікуються дві сильні магнітні бурі, які негативно вплинуть на здоров’ї людини.
У результаті цих коливань неприємні симптоми відчують здебільшого метеозалежні люди.
3-6 березня – сильна магнітна буря
11-12 березня – сильна магнітна буря
18 березня – слабка магнітна буря
21-23 березня – середня магнітна буря
27 березня – слабка магнітна буря
Магнітні бурі – вплив на здоров’я
Під час магнітних бур чутливі люди можуть мати такі симптоми:
- Головний біль, запаморочення.
- Слабкість у тілі.
- Нервова напруга, різкі перепади настрою.
- Підвищений артеріальний тиск.
- Безсоння або, навпаки, сонливість.
- Біль у суглобах.
Як пережити магнітну бурю
- Щоб мінімізувати неприємні наслідки магнітних бур, варто із розумінням постався до потреб свого організму.
- Відпочивай і добре висипайся.
- Не варто перевантажуватися важкою фізичною чи розумовою роботою.
- Уникай стресів та нервових ситуацій.
- Випивай хоча б 1,5 літри чистої води на день.
- Замість солодких, солоних та жирних страв їж якомога більше свіжих овочів і фруктів.
- Виключи з раціону алкоголь та солодощі.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на березень 2022.
Фото: Рexels